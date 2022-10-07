政務司陳國基請合約家務管事長月薪24K　貼身負責官邸家務及宴客!

【政府工/ 行政署/ 政務司/ 求職招聘】政務司司長辦公室最近聘請合約家務管事長，負責協助家務總管監督官邸的日常運作，並管理和督導官邸的傭工；換句話說就是政務司司長官邸的管家。有興趣為政務司司長陳國基服務，就快點看看入職要求吧！



合約家務管事長(政務司司長官邸)雖然屬於非公務員N仔職位，但月薪有24K相當吸引，合約期亦為期2年。職位的入職條件要求申請人具備最少5年家傭服務或宴會服務、或在大戶家庭或大型機構招待賓客方面的工作經驗；及最少一年屬督導性質的工作經驗。另外，如有需要，官邸合約家務管事長或須逾時工作及在官邸留宿。

👇👇👇即睇合約家務管事長要求及待遇👇👇👇

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入職要求

【1】具備最少5年家傭服務或宴會服務、或在大戶家庭或大型機構招待賓客方面的工作經驗；及最少1年屬督導性質的工作經驗

【2】有能力督導一些家務員

【3】能操流利粵語、簡單英語和普通話；能閱讀及書寫中文和簡單英文

【4】具備良好的人際及溝通技巧

【5】有禮貌及積極主動的工作態度

【6】具備一般電腦軟件的基本應用知識可獲優先考慮。

(註：申請人須通過技能測驗)

職責

【1】協助家務總管監督官邸的日常運作

【2】管理和督導官邸的傭工

【3】管理及執行官邸的家居事務，包括清潔打掃（例如 : 官邸、室內外陳設、家居物品及器皿等）、宴會備席、招待賓客、簡單洗燙等

【4】在官邸及其他地方舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及籌備工作

【5】協助家務總管處理有關家居物品及室內外陳設的保養、庫存紀錄、維修及更換工作

【6】執行由總管事及上級所指派的工作

（附註：官邸合約家務管事長須穿著制服及不定時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要，官邸合約家務管事長或須逾時工作及在官邸留宿。）

薪金及聘用條件

月薪：$24,670（表現理想可獲約滿酬金）

合約期：2年

申請方法

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本須經互聯網遞交申請、郵寄或投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱遞交。

郵寄地址：香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部

合約家務管事長(政務司司長官邸)職位截止申請日期是2022年10月20日（四）晚上11時59分，有興趣的就要儘快申請啦！

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