學車有資助！最低只須$5,122　持續進修基金學車課程2022一文睇清

車牌在現今社會可以說是必要的技能，分分鐘更可成為你搵工的優勢，但學車費用需要過萬元，成為了不少人卻步的原因。政府的持續進修基金於早前就將香港駕駛學院課程納入資助名單，近年更將由貨櫃運輸業職工總會的駕駛課程納入，而每人的資助費用亦增至$25,000，令大家有更多機會受惠！



政府於今年8月將持續進修基金提升至每人$25,000，從而讓大家有更多機會自我增值。申請人要年滿18歲，只要修讀的課程是於指定可獲發還款項名單當中，政府則會資助接近80%的款項，申請人的首$10,000資助共付比率為20%，而剩下的$15,00則為40%。大家可以在課程結束的一年內，提供學費收據，證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。

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而香港駕駛學院的私家車和輕型貨車駕駛證書課程，一直都是持續進修基金裡較受歡迎的課程，但名額有限，令不少人都難以申請。近年，政府將貨櫃運輸業職工總會課程部的駕駛課程亦列入資助課程名單，費用甚至比駕駛學院課程更低，大家快看看兩個課程的詳細資料吧！

持續進修基金兩大資助學車課程

1.香港駕駛學院（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$19,056

實際支付學費：$8,280

(扣除持續進修基金資助$13,934，學員須另支付租車費$2100 及運輸署學習駕駛執照及考試表格費用$1058）

堂數：面授課程一共46堂，時數36小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：1. 申請人必須年滿18歲2.符合運輸署對駕駛者的體格要求3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上 及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

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2.貨櫃運輸業職工總會課程部（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$21,960

實際支付學費：$7,342

(扣除持續進修基金資助$15,676，租車費用全面，申請人只須付運輸署學習駕駛執照及考試表格費用$1058）

堂數：面授課程一共40堂，時數30.75小時

(其中28節為校內及公共路面駕駛練習，12節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制12個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

收生條件：1.申請人必須年滿18歲2.符合運輸署對駕駛者的體格要求3.持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%)及 於「畢業駕駛考試」及「職業駕駛訓練口試」取得合格成績。

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欠債還錢天經地義，打算借完錢移民走佬，而且以為無後果，就大錯特錯。日前，有網民於討論區發文指他的朋友在獲得政府的失業貸款後便去了英國，朋友更表示即使他不還錢，都不會有任何後果，網民對此真偽感到疑惑，因而向網民發問。大律師就表示借錢唔還，分分鐘可能會變成「通緝犯」。