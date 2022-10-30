12生肖運程2023丨馬、羊、猴愛情事業篇　邊個最易發展禁忌戀情？

2023年1月22日是大年初一，距離農曆新年的到來已經不遠，《開罐Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）為大家揭開2023年的12生肖運程，到底馬、羊、猴年的朋友運程好不好呢？



馬、羊、猴年的代表藝人分別有Day@COLLAR、麥明詩和Anson Kong，當中有個生肖容易陷入不倫戀、即使不是三角或多角關係，亦很有可能大玩地下情。

玄學家謝柳汝（Tasha）（何蔓琪 攝）

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馬

出生年份：2014、2002、1990、1978、1966、1954、1942

地支相破容易是非多，而且變得優柔寡斷，記得行動力要夠，心態保持正面，同時等待適合時機出現。

屬馬愛情運2023

恭喜馬仔馬女們天喜桃花，今年很大機會遇上正緣，記得好好享受拍拖的甜蜜，如果已結婚的話還很有可能有BB呢！

屬馬事業運2023

因為是非較多，職場上競爭對手可能會眼紅你，不時會有忍辱負重的情況出現。多與同事溝通及做好自己，適當時候也要主動爭取。

屬馬代表Day

羊

出生年份：2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943

半合太歲的你今年財源滾滾來，不論正財或偏財運都十分旺盛，但因為木剋土易壓力大及忙碌，所以健康要小心，特別是腸胃及消化系統。

屬羊愛情運2023

不論男女都有癸水命，異性緣一定不絕，可以成功出pool的機會率亦很大，當中女性更易有不同異性埋身。

屬羊事業運2023

金匱星幫助之下，就好像不斷將財富儲入夾萬，同時事業運都形勢大好，會有貴人相助令你更容易儲到錢。

屬羊代表麥明詩

猴

出生年份：2016、2004、1992、1980、1968、1956、1944

太歲暗合下財運非常旺，特別是暗財更有效果，同時也令感情世界變得相對複雜。

屬猴愛情運2023

猴仔桃花會較多，不過受暗合影響容易發展不倫之戀，即使不涉及三角關係，亦很有可能是地下情。相對地猴女的桃花較一般，未有太大起伏。

屬猴事業運2023

猴仔會靠正財大賺一筆，事業方面升職加薪，與人有生意合作的話亦很易傾得成，特別是要跑數的工作，例如保險業幫助更大。暗合也可幫助猴仔猴女「撬客」，收入隨時倍增。

（以上並非精密科學，內容只供參考）