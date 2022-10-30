12生肖運程2023丨雞、狗、豬愛情事業運勢 誰情場得意遇高質對象
2023年1月22日是大年初一，距離農曆新年的到來已經不遠，《開罐Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）分享2023年的12生肖運程，生肖屬雞、狗、豬的你，新一年運程如何呢？
雞、狗、豬年的代表藝人分別有炎明熹、姚焯菲及Anson Lo，其中一個生肖今年愛情事業兩得意，有拍拖的感情穩定又充滿激情火花，單身的更隨時遇上高質的另一半，一起看看是誰吧！
👇點撃圖片放大看雞、狗、豬年2023生肖運程👇
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雞
出生年份：2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945
受沖太歲影響，2023年是變動的一年，包括分手、災殺、受傷、牢獄等情況，不過在「有沖到無，無沖到有」的情況下又未必會太差。
屬雞愛情運2023
桃花方面較普通，有另一半的你會面臨感情關口，沖太歲容易分開，別隨便將分手講出口。相反捱過感情危機的話，便很有機會走到結婚，另外因為「無變有」，單身的朋友反而可以拍拖！
屬雞事業運2023
工作可能出現變動或離職，容易與上司爭執或對抗。作出新嘗試時成果亦可能不如預期，態度切忌太急進，想自立門戶也要三思。
狗
出生年份：2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946
六合太歲令男女老幼的運勢都相當好，獲幸運之神眷顧，即使「合中有剋」也影響不大，可以放心。
屬狗愛情運2023
咸池桃花加上六合太歲，單身男女容易遇上高質另一半，不過因為選擇太多要求變高。有拖拍的你感情會很穩定，雙方激情自然不少，所以已婚人士小心有意無意地到處留情而不自知。
屬狗事業運2023
今年正財收入會增加，職場上極旺上司，充滿領導才能，貴人多人緣也好，唯獨是投資運一般。
豬
出生年份：2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947
半合太歲易牽涉劫財、打鬥、官非等麻煩事，而且較難聚財，感情上受傷官星影響同樣未算太順利。
屬豬愛情運2023
男女看愛情運好壞，分別要看財星和官星，但兩者今年都不太利屬豬的你。女生桃花不多，男生的人緣不差但可能較多競爭對手。
屬豬事業運2023
過得勞碌但不易聚財，容易因應酬而花錢，即使得來財富但過程也不輕鬆。工作機會多但要小心被騙或是文件上出錯，亦不要隨便借錢給他人。
（以上並非精密科學，內容只供參考）