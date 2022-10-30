12生肖運程2023丨雞、狗、豬愛情事業運勢　誰情場得意遇高質對象

2023年1月22日是大年初一，距離農曆新年的到來已經不遠，《開罐Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）分享2023年的12生肖運程，生肖屬雞、狗、豬的你，新一年運程如何呢？



雞、狗、豬年的代表藝人分別有炎明熹、姚焯菲及Anson Lo，其中一個生肖今年愛情事業兩得意，有拍拖的感情穩定又充滿激情火花，單身的更隨時遇上高質的另一半，一起看看是誰吧！

玄學家謝柳汝（Tasha）（何蔓琪 攝）

👇點撃圖片放大看雞、狗、豬年2023生肖運程👇

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雞

出生年份：2017、2005、1993、1981、1969、1957、1945

受沖太歲影響，2023年是變動的一年，包括分手、災殺、受傷、牢獄等情況，不過在「有沖到無，無沖到有」的情況下又未必會太差。

屬雞愛情運2023

桃花方面較普通，有另一半的你會面臨感情關口，沖太歲容易分開，別隨便將分手講出口。相反捱過感情危機的話，便很有機會走到結婚，另外因為「無變有」，單身的朋友反而可以拍拖！

屬雞事業運2023

工作可能出現變動或離職，容易與上司爭執或對抗。作出新嘗試時成果亦可能不如預期，態度切忌太急進，想自立門戶也要三思。

屬雞代表炎明熹

狗

出生年份：2018、2006、1994、1982、1970、1958、1946

六合太歲令男女老幼的運勢都相當好，獲幸運之神眷顧，即使「合中有剋」也影響不大，可以放心。

屬狗愛情運2023

咸池桃花加上六合太歲，單身男女容易遇上高質另一半，不過因為選擇太多要求變高。有拖拍的你感情會很穩定，雙方激情自然不少，所以已婚人士小心有意無意地到處留情而不自知。

屬狗事業運2023

今年正財收入會增加，職場上極旺上司，充滿領導才能，貴人多人緣也好，唯獨是投資運一般。

屬狗代表Chantel

豬

出生年份：2019、2007、1995、1983、1971、1959、1947

半合太歲易牽涉劫財、打鬥、官非等麻煩事，而且較難聚財，感情上受傷官星影響同樣未算太順利。

屬豬愛情運2023

男女看愛情運好壞，分別要看財星和官星，但兩者今年都不太利屬豬的你。女生桃花不多，男生的人緣不差但可能較多競爭對手。

屬豬事業運2023

過得勞碌但不易聚財，容易因應酬而花錢，即使得來財富但過程也不輕鬆。工作機會多但要小心被騙或是文件上出錯，亦不要隨便借錢給他人。

（以上並非精密科學，內容只供參考）