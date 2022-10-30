12生肖運程2023丨鼠、牛、虎愛情事業運　有人慘遭身邊小人篤背脊

2023年1月22日是大年初一，距離農曆新年的到來已經不遠，《開罐Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）逐一公開2023年的12生肖運程，到底鼠、牛、虎年的朋友在愛情及事業方面運勢如何呢？



鼠、牛、虎年的代表藝人分別有Jessica陳苡臻、Edan及Kayan9896，這個生肖2023年要面對不少誘惑，身邊又多小人、是非，更有可能因顧著發展新關係而荒廢事業，被競爭對手上位！

玄學家謝柳汝（Tasha）（何蔓琪 攝）

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鼠

出生年份：2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948

2023年刑太歲即是「無禮之刑」，即是風流孽債，桃花運太過旺盛的你可能會面對不少誘惑，另外小人、是非都較多。

屬鼠愛情運2023

「無禮之刑」在古代是不合乎社會價值觀的，屬鼠朋友容易會出軌或做第三者，而且很可能變心。相反單身人士紅鶯星動，會陷入一段又一段曖昧關係，當中更會有成功出pool的對象。

屬鼠事業運2023

小心顧著開展新關係而忽略事業，因為今年要認真對待工作，不能多心，否則難以得到上司的器重，更可能反被同事上位。

屬鼠代表Jessica

牛

出生年份：2021、2009、1997、1985、1973、1961、1949

愛情及事業方面運程尚可，與心儀對象未有太大發展空間，更有可能因投資失利而帶來財政壓力。

屬牛愛情運2023

今年未見桃花星，即使認識到心儀對象也不要急著發展，先由朋友開始做起。亦要小心「呃飲呃食」的朋友出現，女士更有機會被騙財騙色。

屬牛事業運2023

雖然有偏官化財，但因為地支相剋而不利於財運；小心投資風險，財富的流動性不高，容易被欺詐或偷錢，若繼續投資可能會因失利而帶來債務壓力。

屬牛代表Edan

虎

出生年份：2022、2010、1998、1986、1974、1962、1950

太歲比肩易出現競爭、搶奪的情況，見到咸池星代表有拖拍機會高，同時事業方面遇到貴人，氣場十分旺。

屬虎愛情運2023

2023年很大機會有拖拍，但可能遇上的是霧水情緣或來得快去得快的戀情。即使是拍散拖也無妨，有助帶動戀愛氣場，同樣吸引到正緣。有對象的你則要多與男女朋友溝通，避免被人乘虛而入。

屬虎事業運2023

男士事業特別旺而且越戰越勇，但因為有不少強勁對手，容易感覺力不從心。不過屬虎朋友今年會遇上男貴人，女士的話會得到身邊異性朋友相助，同樣更上一層樓。

（以上並非精密科學，內容只供參考）