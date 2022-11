港男免費贈物要求買家付$5運費　西客竟用一原因討價還價：$2夠啦

二手拍賣網站Carousell是很多港人會使用的平台,在清屋、清貨、變賣家中多餘物資時更是必備的平台,不過有很多網民都反映曾在平台上遇到過「西客」。最近一位男網民在社交媒體上分享,自己曾在平台上免費贈送物資,要求買家自付$5本地郵費,但竟被對方討價還價!



該位男網民在Facebook群組「Carousell 乞衣+西客關注組」上發帖,表示自己曾在Carousell平台上免費贈送物資,其後遇到一位買家想要當中幾樣物品,於是樓主回覆「郵費大約$5元(Postal fee maybe $5)」,但對方就截取了香港郵政局的郵費參考圖,再傳送給樓主據理力爭,指「大約$2-3應該就夠(guess $2-3 should be fine)」。

面對免費贈物只需要支付$5郵費,因為金額不大,相信不少人都不會再討價還價,但樓主遇到的客人卻是質疑$5郵費太貴,只需半價$2-3元即可,舉動令樓主感到十分無奈。

網民看到樓主貼出的圖片後就直指該位客人是「真乞兒」、「cheap到冇得再cheap」,表示寧願將貨品丟掉,也不願意免費送給他。更怒轟「包唔使材料唔使人手 攞出去寄唔使人力呀?嗰少少咁計較唔好要啦!」、「就算2蚊郵費,3蚊包裝費都好合理」、「叫佢面交唔好煩」、「就痴3蚊比佢,寄失不負責」。

Facebook群組「Carousell 乞衣+西客關注組」截圖

不過也有網民指出該位客人雖看起來是斤斤計較,但有可能是對方遇過「濫收郵費」的賣家導致被呃錢,加上「覺得free野係為環保唔係賺錢,唔應該收咩人手費包裝費,信封用舊既重用唔應該買新」等原因,所以才「據理力爭」討價還價。

