港男呻不同階層難做朋友！網民數窮人VS有錢人生活：自卑已出賣你

很多人踏足社會工作後就會想念中學時期無拘無束、無憂無慮的生活，而且離開校園生活後就很難再找到一班知心的朋友，難像以前放學可以一起上堂、吃飯、打籃球。最近就有網民發帖指認為「人越大發覺社會階層唔同真係做唔到朋友」，隨即引起共鳴及熱議。



《季前賽》劇照

帖主指經常有人訴說跟以前的朋友距離越來越遠，自問身邊亦有不同經濟狀況及地位的朋友，但最終發現最投契的都是與自己背景及金錢觀差不多的人。他認為自己的經濟狀況亦不足以融入有錢朋友的生活圈，但同時亦不能接受20多歲與朋友約會仍然要選擇最平的Party room或餐廳，認為與差不多經濟狀況及社會地位的人相處最舒服。

👉樹大畢業生轉行做清潔工 月入14K大讚筍工 每日工時只有X個鐘？

《大叔的愛》劇照

帖文一出隨即掀起網民討論，有部份網民表示同意，認為「差太遠實有D冷言冷語」，認為社會階層更高的人日常活動可能是打高爾夫球、坐遊艇等，經濟能力與自己相差太遠。由於大家沒有共同經歷，感情較難變得深厚，除非大家識於微時。網民續指「出嚟社會交朋友好現實」、「佢哋想你好 但又唔想你過得比佢好」。

👉將軍澳日出康城私樓慘敗村屋？5原因大勝!有人反指買村屋易出事..

更有網民分享自己與朋友的聚會經歷，指幾個朋友聚會見面都只是專注於「講自己層樓, 講自己架車」，雖然他認為朋友們不是故意，但就認為彼此已沒有其他話題，隨後幾次的聚會都出現同樣情況，當中較富有的朋友於每次聚會亦會問他有沒有買樓或買車的打算，令他漸漸就不想再出席聚會。

《愛回家開心速遞》劇照

另一邊則有網民表示「反而差唔多level先做唔到朋友」，因為彼此間會出現妒忌及比較，相反如果大家的社會階級不同，大家相處就沒有壓力，可以成為朋友。亦有網民認為是帖主太計較，指對方仍會約帖主聚會，「人地根本就無諗咁多」！

👉地盤工人月入3萬up薪金過高?港男狠批只值$7,000/月 網民一句KO!

有部份網民認為根本與社會階層無關，即使貧窮亦不應感到自卑，因為朋友亦有分好多種，可以是酒肉朋友、點頭之交、生死之交等。只是因為大家的環境、接觸的事物、感興趣的話題不同，純粹基於沒有共同話題，並非存在妒忌或「眼紅」，「最多係流於表面咁講下大家近況就算」。

其實有時「窮」是跟生活習慣有關，有日本媒體《WithOnline》曾發表文章，解釋貧窮體質和儲蓄體質的人有何特點，當中竟然連常穿間條衫都關事。專家的分享有助讀者看清自己的消費模式，並教了讀者一個儲蓄秘密。

👇👇👇點擊圖片測試一下你有沒有貧窮體質的特點，及看看儲蓄的秘密吧👇👇👇