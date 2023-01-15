無罩散步｜真空凸點搭地鐵唔係為炒新聞？英文老師承認另有一目的

【無罩散步／真空散步／乳腺癌】隨著性別平等意識逐步於大眾擴散，對於第二性徵的討論以及開放，也在許多平台中呈現，包括每年10/13號的「無胸圍日」正是想鼓勵女性在這天以不穿著內衣的行動，喚起大眾對於乳腺癌的重視。



迄今除了外國，包括許多名人如Kylie Jenner響應Free The Nipple活動外，YouTube也有網紅一隻阿圓拍攝「女生一定要穿內衣？實際不穿內衣出門，真的會被投射異樣眼光嗎？」企劃，以身體力行的方式、為觀眾呈現新思維以及看法。然而，近期在instagram、twitter和youtube都有龐大粉絲數的創作者「倪娜Nina」也因為著相關的拍攝企劃，於社交平台上造成迴響、討論。

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有著姣好身材的「倪娜Nina」，不僅是一名平面模特兒外、甚至也是一位英文老師，而高度的反差、也吸引了大批粉絲的爭相追蹤，甚至在去年聖誕節上，「倪娜Nina」也驚喜上傳了以無內衣方式搭乘捷運的影片，並在短時間內累積高達60萬次觀看，令網友大讚道：「我以後搭車不玩手機了，以免錯過路上更美好的風景。」

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雖然影片締造高流量，但「倪娜Nina」也現身澄清，表示自己除了對該影片的相關新聞感到詫異，並寫下「這些影片對我來只是一個創作，一個回憶」的文字外，也提及做這件事情只是讓自己開心，並無其他多餘的目的。對此，同樣吸引粉絲們爭相支持，留言希望「倪娜Nina」再繼續傳遞嶄新觀念以及正能量。

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