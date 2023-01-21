兔年2023｜拜年見家長12大攻略　送太厚禮會印象差?著咩衫最得體?

趁著兔年這個大日子，相信有不少情侶們都會帶自己的另一半「見家長」，讓自己的家人可以認識自己的拍拖對象。第一次見對方家長當然要留下一個好印象啦，所以不論是拜年的衣著、送禮或行為舉止通通都要做到最好，但究竟要點做才算最好呢?開罐請來專家HK Romance Dating(HKDR)極速約會公司的創辦人YUBI來為大家解答啦!



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見家長相信大家都會感到份外緊張，難免都會有好多疑問同困惑，究竟幾點去拜年最好?送禮又送甚麼好?送禮是不是越貴越好?這些問題HK Romance Dating(HKDR)極速約會公司的創辦人YUBI都能為你一一解答，讓你在見伴侶家長前能做好萬全準備!

👇👇👇拜年見家長12大攻略👇👇👇

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拜年見家長12大攻略

【1】拜年時間最關鍵

選擇於下午時間拜訪伴侶家最為合適，氣氛不但較為輕鬆，而且拜訪後更能與對方家人一齊飲個茶。

衣著篇

農曆新年是華人的重要節日，穿著打扮絕不能隨便。雖然不用穿正裝，但合適的醒目休閒裝(smart causal)不少細節要注意。

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【2】衣著得體

男士拜訪女生的家，最好給對方家長一個「成熟」的印象，可以考慮恤衫配薄毛衣，下半身配長褲。女士到訪男生的家，則可穿著薄身的長袖衣服，會比露袖的衣服更為得體。顏色則避免過沉，鮮紅色為最理想，意頭亦好。

送禮篇

既然是拜訪伴侶一家人，送禮是華人的基本禮儀。大家要謹記千萬別兩手空空去拜年呀!

【3】送禮選擇

去拜訪伴侶家人最緊要穩陣，從選擇禮物來說賀年禮盒、水果和海味就一定最為安全且大部分人都樂意接受。

【4】誠意之選

若果想突顯送禮的誠意，亦可以考慮較高檔的日韓水果，價錢與海味等禮物相對較低，對對方來說亦易於處理。

【5】禮物不宜過份貴重

送禮並非越貴越好，太貴的話可能會讓對方怕承受不起，而感到不好意思，所以選擇1000元以下的禮物便最為安全。

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【6】邀約食飯勿逃避

拜訪伴侶一家時，對方家長或會邀請一起食飯。千萬不要推卻，因為這是讓對方家長了解自己，展示自己的機會。

【7】幫長輩夾餸

和對方一家人吃飯，即使明知是做戲，開飯前「叫人食飯」和「幫人夾餸」是基本禮貎，表面的意思是自己尊敬長輩和愛護伴侶，更深層的含意是自己懂得人情世故。

【8】注意言談

在傾談時不忘多點恭賀和讚美對方家長，例如祝賀對方家長「身體健康」、「心境愈來愈開朗年輕」，也可以稱讚對方打扮好看，見面時神采飛揚。對方家長一旦開心，也許會少問一些刁鑽或私人的問題。

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【9】以對方興趣展開話題

想要展開話題可嘗試從對方興趣引入，與伴侶爸爸可以傾足球，而媽媽則可以傾傾生活小事，話題盡量避免過份嚴肅便可。

【10】回應刁鑽問題

若果對方家長問起，例如關於自己的薪金時，相比直接回答對方，婉轉地說「給家用後，我每月可儲起五六千 」（如果能力再高，當然可以報大啲）。這樣答一來避免直接透露薪金，二來也突顯你顧家和會為未來計劃。當然面對太難回應的問題，你或伴侶為對方解話也很重要。

【11】Dead Air可以點應對?

想要避免Dead air大家可以先與伴侶夾好一些話題，聊天叫伴侶幫忙打破冷場，情況若真的沒有好轉，再次Dead Air的話則可食點小食，同對方飲啖茶，緩解尷尬氣氛。

【12】放鬆心情

所謂「見家長」，除了讓對方家長「見」你外，你也同樣在評估對方家庭的涵養。所以不要害怕見家長，因為你總有一天要面對他們。既然如此，不妨借農曆新年這機會，更了解你另一半和他/她的一家。

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