隔離令1.30撤銷！確診最新5大安排一文睇清　中招有咩途徑睇醫生

隔離令即將取消啦!政府於1月19日宣布因Omicorn成為主流病毒株，本港醫療系統和市民院舍等對應對感染個案的能力提升，更且近日感染和死亡個案明顯降低，新冠病毒對本港的公共衛風險明顯改變，因而決定於1月30日正式撤銷向確診人士發出隔離令，那若果現在不幸確診的話，又需不需要呈報?社區門診還會運作嗎?



政府於1月19日宣布撤銷新冠確診者隔離令，政府表示於去年中逐步放寬方疫措施後，本港雖年底初現高峰，但於去年底至今確診個案卻明顯持續下降，由去年12月31日的接近30,000宗下降到1月18日的3000多宗，有超過80%的人完成接種三劑疫苗，完成疫苗的市民大多感染Omicorn後都屬輕症，除此外，整體醫療系統抗疫能力上升，社會和院舍都有足夠防疫知識和經驗處理及防範感染個案，因而為了令社會民生有序復常，政府決定撤銷對感染人士的強制隔離安排。

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若大家於1月30日後核酸檢測或快測呈陽性，又應該怎麼辦呢?以下是隔離令取消後針對確診人士的5大安排，快看看吧!

1.無須隔離和呈報

1月30日後所有確診人士將不用再呈報上衛生署的網上系統平台，大家亦不用進行任何方式的隔離。

2.沒有徵狀可自由外出或上班

隔離令取消後，若大家不幸確診，但並無徵狀則可自由出入任何處所，正常生活。

3.感染人士健康措施建議

政府建議若發現確診，首5日應時刻佩戴貼免的外科口罩或KF94/KN95口罩，盡量減少與其他人在沒戴口罩時接觸，避免同桌食飯和前往多人的地方及參加大型聚會，減少與高危人士接觸，盡可能打開所處環境四周的窗戶，若有病徵則盡留在家中，並每日清潔和消毒家居環境。

4.確診人士可到各大醫管局普通門診求醫

隔離令取消，醫管局的遙距診症服務將停止，但醫管局的門診卻會照常運作，於1月30日後，所有醫管局的普通門診都會為新冠病人提供治療，而合適的病人則可獲處方新冠口服藥物。為了照顧較高風險確診病人(包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦，以免疫力受抑制病人)，門診更會預留1000個診症名額供相關人士預約。

一般確診病人和較高風險確診病人均可透過醫管局手機APP「HA GO」預約，較高風險人士更可透過APP中「新冠關愛預約(普通科門診)程式預約或於普通科門診電話預約系統進行預約，系統會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌，更可直接打醫管局支援熱線1836 115，相關人員可轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。一般病人則可於APP中「預約普通科門診」程式和普通科門診電話預約系統預約。輕症的確診者亦可自行向能處方新冠口服藥物的私家醫生求診。

5.社區隔離設施將運作至2月28日

為減低家庭傳播風險，確診人士依然可以選擇入住社區隔離設施，隔離設施將會運作到2月28日，而確診人士最多可逗留7天，提早離開並不需要陰性快測結果，但若離開後並不能再次返回隔離設施。

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新冠口服藥物私家醫生名單:

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

醫院管理局HA Go APP教學:

https://www2.ha.org.hk/hago/features/appointment-related/book-dc

隔離令即將取消，那打工仔如若確診，又是否可享有病假？若公司不讓確診員工上班，薪酬方面又怎樣計算?怎樣才可以獲有薪病假?打工仔們想知若不幸中招要點做，就以快看看吧!

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