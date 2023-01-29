做愛中途JJ突然變軟！醫生教路2招令JJ即抬頭　陰莖變軟全只因...

作為男仔最害怕的除了早洩外，與伴侶做愛到一半JJ突然變「垂頭喪氣」都是一大致命傷，不但令到當刻「空氣突然安靜」，尷尬到極點，更會影響雙方對性愛的體驗。台灣泌尿科醫生就教路各位男士們2招JJ硬度急救法，讓大家若在做愛中途忽然變軟都可以「立即急救」，起死回生!



圖自Youtube頻道「程威銘Dr.DKK」

近日，台灣泌尿科醫生程威銘醫生於個人Youtube頻道「程威銘Dr.DKK」上表示常常有很多人問他若做愛中途忽然感覺自己勃起「越來越軟」的話，能夠有甚麼方法解決。程醫生表示做任何急救動作前，首先一定要「放輕鬆」，告訴自己不要想太多，因若感覺自己JJ硬度消退，還緊張焦慮，那只會讓你的硬度「消退得更快」，在放鬆後再採取以下2招急救方法，才可讓JJ硬度迅速恢復!

👉性愛那些事｜持久力低≠早洩？性愛專家揭：有這感覺就等於早洩！

第1招:用速度緊度恢復「硬度」!

若感覺JJ開始軟掉，將陰莖拔出並將束縛的保險套脫掉，再用手刺激陰莖，過程要將陰莖「握緊一點」和動作亦要快一點，嘗試透過刺激，讓JJ的硬度再度恢復。

第2招:擠壓「龜頭」利用骨盆底肌

若透過手的速度和緊度都不能讓JJ硬度恢復，那便停止用手搓揉，轉為用手「擠壓龜頭」，啟動骨盆底肌的反射，令其收縮，讓血液盡量留在陰莖裡面，從而維持硬度。

但除了男生們的自我的急救方法，程醫生表示在後續的性愛中，可選擇一些讓女伴雙腿夾緊的姿勢動作，令緊實度更為增加，從而能加強男生的刺激和感受度。醫生亦表示女生們在後續的性行為中也可以「負一點責任」，女生們可以將開心的感覺更「多的表現出來」，讓男生的刺激感更強。

👉睪丸越硬越大件事？日常3招自我檢查 醫生警告：出現4狀況超危險

至於JJ為甚麼會發生做愛中途變軟的狀況呢?程醫生一共列出以下6個原因:

1.缺乏刺激

女伴在做愛的過程中不投入，既沒有表情，又不會動，那當然會讓男生沒有刺激感，容易軟掉。

2.陰道太濕或太乾

若陰道太濕會讓你做愛的時候有空洞感，太乾又會讓「活塞」運動不好動，讓你有摩擦感和疼痛的感覺，也會導致中途軟掉的可能。

3.藥物影響

在性愛前若曾服用一些感冒藥、止痛藥、禿頭藥等，都有可能影響勃起功能。

4.酒精影響

若在性愛或約會前喝不少酒，大量的酒精也會影響勃起功能，讓你表現失常。

5.性表現焦慮

有時候越想要好好表現，反而會讓你有性表現焦慮，令你越期待越失常，因為緊張焦慮而變得容易軟掉。

6.兩人關係不好

如果你與女朋友或老婆吵架，或是約會對象根本不是你的心儀對象，也有可能會讓你勃起硬度變軟。

👉女生陰毛越多性慾越強？正常女人陰毛有幾多條？專家：太多是病！

程醫生也提醒，平時太疲勞男生們不應勉強「提槍上陣」，做愛前少喝酒和盡量不要服用娛樂性藥物，選擇較薄型的保險套，都能避免缺乏刺激而中途變軟。但預防勝於治療，日常保持徵常飲食、睡眠和運動，才能讓JJ勃起功能維持在巔峰狀態。但如果JJ常常在做愛時變軟，那麼大家就要想想自己會不會患有「性功能障礙」，及早找泌尿科醫生診治。