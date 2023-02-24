Anson Lo出活動暈倒花姐急扶入院　 鏡仔頻病倒！教主出名唔休息

因姜濤早前腳傷未痊癒，MIRROR多次活動都未能齊人，今日（24/2）難得齊人現身尖沙咀海港城，卻輪到教主「出事」。MIRROR十二子今日出席由保險公司舉行的宣傳活動。活動完畢後眾人返回後台稍作休息，教主Anson Lo(盧瀚霆)隨後再回到台前拍照時突然暈倒，需由花姐及保安攙扶離開，事件令神徒極擔心。



胡凱欣攝

為免粉絲們擔心，Anson Lo登上保姆車離場後立即於IG限時動態發文報平安：「我沒事，只是暈了，未能完成SHE.COM訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查。晚一點再和大家UPDATE，別擔心我」。

MIRROR成員工作期間暈倒也非第一次，而且近年MIRROR成員也諸事不順，不是病倒就是扭傷腳，令鏡粉相當擔心。

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1. 2021年9月姜濤在尖沙咀出席品牌活動，在影大合照時就突然暈倒跌下，令全場粉絲尖叫。

2. 姜濤去年11年參加「903 AllStar 籃球賽」時為攔截對方不慎跌倒在地弄傷右膝蓋，最後更因要動腳部手術需停工休養多月要停工。

3. 去年底《新城勁爆頒獎禮2022》邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）亦因身體不適而缺席，當時姜濤仍有腳傷，結果十二子只有９人出席頒獎禮。

4. 今年元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》姜濤腳傷後首次現身，不過隊長Lokman(楊樂文)卻因病未能出席。

5. 2021年《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》一連6場演出加緊綵排，姜濤、Anson Lo及Edan 因操勞過度，「教主」Anson Lo更稱失聲，呂爵安（Edan）也在IG上分享藥丸照，Edan寫上「喉嚨寶寶要乖乖聽話喔，大家不用再送喉糖給我了，有很多了」。

而今次暈倒的教主Anson Lo出名勤力，花姐曾在加拿大中文電台的節目《花姐我有嘢想問！》的網上見面會上表示指對方做事非常勤力，是努力到會想叫他休息的人，「Anson Lo個性格係，如果中間有3個鐘頭，佢都寧願將嗰3個鐘頭攝咗去做gym、學唱歌，佢係將個schedule塞爆自己嘅人。」

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