政府工｜最遲4月中截止！7份筍工月薪20K-50K　請護士/圖書館館長

政府不同部門包括民政及青年事務局、康文署、衞生署等釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中圖書館助理館長無須相關經驗，持大學學位即可申請，人工25K；而登記護士也接受申請，是公務員飯碗由20K-43K，超級筍！



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【民政及青年事務局—經理(公民教育)】

薪酬:月薪32,545元

截止日期 :11/04/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，主修市場推廣、傳訊、新聞學、翻譯或其他相關學科者更佳；

(b) 在香港中學文憑考試／香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲「第三級」或以上成績，或具同等學歷；

(c) 在取得上述學歷後，具備最少三年全職工作經驗，須從事宣傳、數碼市場推廣、企業傳訊、新聞、翻譯或項目管理相關領域；

(d) 具備良好的會話和書寫溝通能力，並精於電腦操作；以及

(e) 具備良好的規劃和分析能力、創意及市場觸覺，並能於壓力下獨立工作。

職責:

經理（公民教育）負責推行公民教育委員會（委員會）的宣傳策略和統籌公眾教育項目，包括：

(a) 管理社交媒體平台(包括委員會Facebook和Instagram專頁);

(b) 監督服務承辦商的工作，制定及設計不同形式的社交媒體貼文;

(c) 進行資料搜集並撰寫和編輯宣傳材料;

(d) 為委員會提供秘書處和後勤支援服務;

(e) 協助公民教育資源中心（中心）的整體運作；以及

(f) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約爲期24個月。

申請手續:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，連同修業成績副本、學歷證書副本和工作經驗證明文件副本，一併送交香港柴灣柴灣道238號青年廣場9樓905室公民教育組(遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。在信封面註明「應徵經理(公民教育)職位」。

【康文署—圖書館助理館長】

月薪25,130元

截止申請日期:11/04/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；持有圖書館管理相關學科的高級學位學歷者更佳；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；

(c) 能純熟使用常用商業電腦軟件(包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint等)及中文文書處理；

(d) 具良好中英文寫作技巧，操良好英語及粵語，兼具普通話能力者更佳；

(e) 具良好的溝通技巧、人際關係和組織能力；

(f) 熟悉文化事務工作，包括文學藝術、圖書館及檔案館、圖書出版，將獲優先考慮；以及

(g) 擁有活動策劃及管理／圖書出版／政府部門或法定機構方面的工作經驗，將獲優先考慮。

職責:

圖書館助理館長主要協助管理一所固定或流動圖書館，或協助監督圖書館服務的某個小組或個別部門圖書館。

(註：需輪班及不定時工作，包括於晚上、週末及公眾假期當值。)

聘用條款:獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用。

申請手續:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340（3/2013修訂版）]遞交或郵寄至香港銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館11樓康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組。請在信封面上註明「申請非公務員合約圖書館助理館長職位」。

【衞生署—登記護士】

月薪 $ 20,540起

截止日期 :13/04/2023 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的登記證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 具備相當於中四程度的中英文語文能力，並能操流利粤語及簡單

英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[註]。

職責:

(a) 在政府診所及健康服務單位執行護理職務；以及

(b) 在督導下執行特別護理職務。

(備註：(1) 可獲免費提供制服及洗熨服務；以及(2) 須輪班當值、隨時候召工作及／或戶外工作。

薪酬:總薪級表第7點(每月20,540元)至總薪級表第21點(每月43,610元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

【康樂及文化事務署—三級康樂助理員】

截止日期 :06/04/2023 23:59:00

薪酬:總薪級表第7點(每月20,540元)至總薪級表第11點(每月26,185元)

+ 2

【教育局—行政助理】

薪酬:月薪25,490 元

截止日期 06/04/2023 18:00:00

+ 1

【庫務署—合約助理經理】

薪酬:港幣每月29,500元

截止日期 :11/04/2023 23:59:00

+ 1

【漁農自然護理署—副獸醫科技師】

薪酬:總薪級表第14點（每月30,990元）至總薪級表第24點（每月50,080元）

截止申請日期:全年接受申請直至另行通知