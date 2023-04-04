內地女不解港人「為何對蹲反感?」批港人常冷嘲熱諷：不懂尊重?

若果大家行行下街覺得累，大家會選擇「踎」下稍作休息，還是找椅子坐下?「踎」這個動作於香港常常存在不同爭議，而日前有內地女於社交平台上反問到「香港人是不是對蹲(踎)這個動作相當反感?」，她指香港人常常看到內地人作此動作便「冷潮熱諷 挖苦嘲笑」，充滿滿的惡意，但她反擊道其實內地人之所以會有此習慣，背後是有原因的...



圖自小紅書

昨日(3日)有一名內地女網民以「香港人是不是對蹲這個動作相當反感?」為題表示有些香港和台灣人常常一看見內地人踎在街上時，都會冷嘲熱諷和嘲笑他們，極不尊重，對他們有「滿滿的惡意」，好像覺得自己很「高貴」。但她表示自己一直覺得「內地人蹲著和我們的歷史有關」，會有此行為是因「祖輩們窮吃不上飯沒有桌子」，當時很多人都是「蹲著吃飯」。

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她更指，隨著社會的發展，「人們文化水平的提高我們要漸漸杜絕這種不文明行為了」，但他們大部分人都並不會對這種行為感到厭惡。大家覺得奇怪都只是「文化差異而已」，「我們内地人正在改善但是並不会和你們一样對别人冷嘲热諷」，她表示自己非常尊重香港的文化習慣，也覺得「蹲著確實不雅」，但大家都應互相尊重，更反問道「求同存異，相互尊重真的很難嗎?」。

圖自微博

貼文一出，即引起網民熱論，有網民指「我並不覺得蹲著是一種不文明的行為」，「真的，蹲著是擋他們路了還是怎麼的？」，但有網民卻指「講真!蹲這個動作我作為一個土生土長的內地人都覺得很不好看」，認為若在家中蹲的話沒甚麼問題，但「在公眾場合我做不到了」，有網民卻指的確是文化差異，蹲在路邊真的「很不雅、不禮貌、很沒有儀態」，但其實並沒有分國籍和針對內地人，「即便你美若天仙都一樣」，「不過是比例最多的是內地朋友，所以覺得是針對你們」。