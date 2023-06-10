深圳地鐵遊｜三大人氣密室逃脫　最平$78就玩到魔法學校主題房

香港玩到悶悶哋？不如北上玩返轉啦！《開罐》為大家搜羅最齊大灣區食、買、玩攻略，全方位玩轉深圳地鐵沿綫，周末陪你搵節目，唔再怕悶怕無聊！不少港人都喜歡玩密室逃脫，今次為大家介紹位於深圳的數間密室逃脫店舖。除了有以電影《哈利波特》為主題的房間完美重現電影場景，讓你可以換上魔法師袍邊打卡、邊解謎之外，喜歡懸疑驚悚、穿越電影的你，亦有《屍語者》、《孤兒怨》及《幽宮敘》等主題的房間供你和好友一起挑戰！



（圖自小紅書）

電影系列《哈利波特》在全球有大量粉絲，不少港人亦是魔法世界的忠實粉絲。位於深圳深南東路百貨廣場的「逃脫反斗城原創劇情密室」當中就有一個以魔法學校為主題，名為「霍格華茲的陰謀」的主題密室。密室完美重現霍格華茲魔法學校的場景，還原度極高，若是粉絲絕對不能錯過！

場內不但有魔法袍可以讓玩家們換裝打卡，房間內亦充滿各種機關特效去豐富密室的劇情，而且是個沒有恐怖元素的密室逃脫任務。密室佈置亦很有心思，除了有葛來分多分院的壁毯之外，還有能翻看記憶的儲思盆、石像鬼雕像和會說話的分院帽。拿著魔法師手杖到處找線索，代入感超強！

這個任務難度5星中有3星，即使是少玩密室逃脫的新手亦能駕馭。遊戲時長約60分鐘，適合1-6人遊玩；可與人併場亦能選擇包場預訂。價錢只需人均人民幣68元（大約港幣78元）起便可以預約入場挑戰。而且因為地點超近羅湖關口，不想在深圳過夜的話是個絕佳選擇。

逃脫反斗城原創劇情密室

價錢：¥ 68／人起 （價錢或因時段有變化）

地址：深南東路百貨廣場大廈東座商住樓21樓2101室

交通：深圳地鐵1/3號綫「老街」站C出口

營業時間：周一至周日 10:00-01:30

位於大中華HUA廣場的「神盾局科技密室」有《精絕古城》、《屍語者》及《孤兒怨》等多個主題密室機關，主打恐怖風格。當中《屍語者》主題更加被網民稱為相當恐怖、身歷其境的密室。打從一開始就要蒙著眼睛進入密室，加上相當有氣氛的恐怖背景音樂，將整個密室的氛圍提升到極致。

神盾局科技密室 （大中華店）

有《精絕古城》、《屍語者》及《孤兒怨》等多個主題密室機關，密室遊戲時長為約60分鐘，適合2-5個人遊玩。

價錢：平均¥ 117／人起 （價錢或會因時段有變化）

地址：深圳市福田區大中華HUA廣場負一樓G層Bitcity075號

交通：深圳地鐵1/4號綫「會展中心」站A1出口

營業時間：周一至周日 09:30-22:00

如果你比起解迷，更著重於劇情、喜歡代入角色與其他玩家進行互動的話，那麼你絕對不能錯過位於寶能第一空間10樓10C10的墓府電影沉浸式體驗館。墓府電影沉浸式體驗館提供各種不同的劇本，包括主打宮廷演繹密室主題房間的《幽宮敘》，讓玩家猶如身歷其境般體驗古代宮廷的殘酷。

相比起純密室逃脫，幽宮敘融合了劇本殺(LARP)的元素，除了互動時間之外，每位玩家都有各自的身份、背景和個人任務，讓玩家有真的穿越到古代的感覺！而喜歡恐怖主題的玩家，店舖同樣有提供《降鬼》等有恐怖元素的沉浸式體驗劇本。

墓府電影沉浸式體驗館 （深圳店）

《幽宮敘》，時長為約120分鐘連換裝，適合4-6個人遊玩。

價錢：平均¥ 298／人起 （價錢或會因時段有變化）

地址：深圳市羅湖區寶能第一空間10樓10C10

交通：深圳地鐵7號線筍崗站D出口步行600米

營業時間：周一至周日 10:00-00:30

*資料及價錢只供參考，一切以官方公佈為準。

