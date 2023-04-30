內地男列8項「與港人相處之道」不拍膊頭是基本　這話題絕口不提

因為中港兩地文化差異甚大，網絡上不時會看到中港兩地的網民因為一些小事而起爭執甚至引起罵戰。而最近，一名幫助內地網民移居香港的內地網民就在社交平台列出了8點內地人和香港人要注意的事項。



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內地網民「樂思海外Lyndon」於帖文中列出了以下8項他應該內地人與香港人相處時要注意的事項。

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1.不談敏感話題

他認為內地人和香港人相處時盡量不要主動提及政治、宗教、性取向等敏感的話題。因為這些話題複雜之餘亦有深度，只有一知半解就拿來談論的話很容易引起誤會，令對話變得尷尬。

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2.AA制

他說在內地聚餐時，「搶埋單」是不成文規定，但在香港和香港人聚餐、看電影、唱卡啦ok等等的行為時最好還是各付各的。因為在香港「搶埋單」會令其他人感受到壓力，各付各的、互不相欠反而能夠給予彼此空間和距離，更有助保持關係。

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3.不要留宿

他建議內地網民如果要去香港朋友家做客，除了要事先約好避免突然拜訪之外，更加不要留宿。除了因為香港人的家庭面積相對較小，沒有空餘的位置安置客人，亦因為香港人一般比較注重私隱，有客人過夜會讓他們覺得很不自在。

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4.守時守約

他說香港是一個節奏很快的城市，不耽誤別人的時間是和香港人相處的核心。並且他指出所謂的守時並非剛剛趕得及(Just in time)，而是準時(On time)。

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5.注意禮貌

他說香港是一個很注重禮貌的地方，在香港常常會看到港人互相講「Sorry」、點頭、打招呼等等，因此內地網民來港也應該入鄉隨俗。但要注意打招呼千萬不要「搭膊頭」，因為在香港被「搭膊頭」有散財、輸錢等等的不好意頭，有些人，特別是商人對此十分敏感。

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6.不要隨便打聽別人私隱

他建議喜歡「食花生」的內地網民來到香港後不要隨便打聽別人的私事，因為香港是一個十分注重私隱、人權的地方，隨便就打聽別人私事有機會讓人覺得被冒犯。

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7.盡量避免「意義不好」的字眼

他提到香港人說話會盡量避免一些「唔老黎」的字眼，例如空(凶)房會稱為「吉房」；牛舌(蝕)會稱為「牛脷」等等，而某些大廈或酒店更加不設有4樓、14樓的樓層，因為4與死讀音相近。

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8.忌單數

與第7點很類似，也是一些「老黎」野，他說如果在香港出席結婚、祝壽、開張和入伙等等的賀禮金額不要給單數，因為「單數」代表孤單，通常只有喪儀才會包單數。

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帖文一出，引起不少香港和內地網民留言，有網民沒想到香港人原來不喜歡別人請客。也有網民認為樓主所列的8點雖沒有錯，但其實也可以說是人與人之間相處的基本原則，只是內地不少人不知道，或者明知故犯，但他認為年輕的一輩基本上都懂得互相尊重，不需妄自非薄。亦有香港網民留言，內地人來香港最需要注意的是不要在街上隨處大小二便以及說話小聲一點，引來不少香港網民和議。