「借錢黨」湧現機場港人慘中伏　專企閘口搵目標：一類人最易中招

近期「借錢黨」常常於多區市區出沒，但日前港人於社交平台大呻指，「借錢黨」的行蹤竟然蔓延至香港國際機場!樓主表示當時自己一到達香港機場出關，便遇到一位面露焦急表情，「拎著一個LV包」的女人攔著他，並以不見手機向他借$1000港幣。樓主表示當時自己剛剛下飛機，「腦子也是暈乎乎的」，戒心降低便把錢借給該騙子，更指現在的騙子是專門利用機場和火車站這些地方來進行詐騙，而且兩類人最易中招!



圖自小紅書

日前，有港人於小紅書上發文怒呻指，自己於香港機場竟遇到「借錢黨」，當時突然「腦子進水」將1000港幣借予騙子，然而自己剛走了2分鐘便警覺被騙，讓他驚呼現在的騙子「居然跑過來香港機場詐騙」!

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樓主表示自己剛從南京飛回香港，然而到達香港出關後，於閘口便遭到一位「操東北口音」拎著一個LV包的女人攔著，該女人向其表示她來港旅遊，「手機在香港丟了，沒有錢了」，需要改早一班飛機回內地，但因其沒有錢改簽，因而想向樓主借錢，當時該女人表示向她保證「回到大陸就即刻通過我的微信，還錢給我」，並立即將其微信和手機號給樓主。

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樓主指，當時自己剛剛下飛機「我腦子也是暈暈乎乎」，加上回到香港，讓她的戒心降低，「頭腦發熱」便把1000港幣借予該女人，但不出兩分鐘後，樓主便立刻意識到自己被騙了。她表示在香港十幾年，知道有電信詐騙，但「這種街頭指借找人借錢的，還是第一次見」，加上騙子竟然特意走到機場進行詐騙，亦讓其感到不敢相信。

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對此，樓主警世指每逢到「機場，火車站」這類地方，大家千萬「不要聽任何陌生人的說話」，尤其是「趕路或者趕時間」的人則要對此更為警惕，因大多趕路的人「腦子會暈乎」而降低警戒心，騙子就正正是利用這一點來進行詐騙，從而有機可乘。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「最近考到好多這類的。還有在旺角 油麻地 也是這種操作。都是背lv包」，「唉 國民素質啊」，「啊，這個招數都能被騙到啊？」，「天啊，香港越來越多騙子乞丐。」，有網民亦指「你的心地太好了，內地公共場所時常遇這類事」，更安慰樓主指「你是做了善事呀，萬一真的幫助到她了呢……好人一生平安」，和提醒大家「以後遇到這種人就告訴他們找警察，找機場工作人員」，免得掉進騙子的陷阱。