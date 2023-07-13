港人淘寶陽山水蜜桃12個全軍覆沒　發霉照食?食安中心:會致這種癌

淘寶購物網站一直都以「產品種類繁多，價廉物美」，而大受港人歡迎。不論是傢私、生活用品，甚至食品通通都有!但淘寶新鮮食品就不建議啦，日前有港人就大呻指自己於淘寶上「淘」了一盒近日內地大熱的「陽山水蜜桃」，但沒想到運送到香港竟然「全軍覆沒」，桃桃變黑變爛，令人「起晒雞皮」!



圖自FB專頁「淘寶開心share」

內地的陽山水蜜桃近日變成北上港人瘋搶的「手信」，不少內地超市的水蜜桃都被一掃而空，而日前有港人就選擇透過淘寶訂購了一盒共12個的陽山水蜜桃，並以「集運」運送到港，樓主表示當時水蜜桃運到中途的集運倉時「已經有2個爛了」，但沒想到到香港後竟然「全軍覆沒」。

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從樓主所提發布的照片中可看到，水蜜桃全部都開始發黑變爛，有些桃更滿布霉菌。樓主見此狀即聯絡淘寶賣家相討賠償問題，而賣家本來是表示「爛多少個可以照賠」，但後來卻反口指「最多只賠兩個」，讓樓主對此感不忿，並淘寶官方求助，要求對方賠償一半的損失。

圖自FB專頁「淘寶開心share」

貼文一出即引來網民熱論，有網民表示「淘個桃不如淘個腦」，「自己試下唔開冷氣，關埋窗，呢(匿)埋係(喺)衣櫃3日再講」，有網民亦指「點解樓主會覺得生果可以淘落嚟會唔爛」，「咁Q熱唔爛晒偷笑啦」，「水蜜桃仲要集運， 乜都熟晒啦」，認為現時天氣如此炎熱，即使是放室溫都會「熟到爛」，更何況是集運倉運送。網民更力撐賣家，指「人哋唔賠好正常！」，「我係老細都唔退比你啦」認為賣家肯賠兩個已經「好仁慈」。

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但有網民見圖亦表示，有些沒有發霉，而且只有些少霉菌的桃，只要將發霉和壞的地方切走便可進食，其實若果大家發現食物出現霉菌就必定要將它丟掉，千萬不要進食!根據食物安全中心表示，單靠肉眼可看見的霉菌，並不能足以確保食物的安全，因菌絲可能已侵入食物深層。雖然大部分的霉菌都無害，引致急性中毒的機會不大。但有些霉菌對免疫力弱的人士，可造成感染，有些霉菌更可引致急性肝臟受損，引發肝癌等的疾病。

資料來源：Facebook專頁「淘寶開心share」