政府工｜14份8月頭截止筍工13K-96K　呢份小六學歷月薪可達20K！

政府陸續釋出政府工，當中有不少職位要求門檻都不算高，而且薪金亦不錯。只要有小六以上學歷，月薪都可達20K。空缺職位中更有不少鐵飯碗的公務員約！《開罐》為大家整合了8月頭即將截止的14份政府筍工，有意於政府部門工作的大家，快看看吧！



【效率促進辦公室 —客戶服務員 】

+ 1

月薪：$13,470

截止日期：09/08/2023 17:00

入職條件 ：

1.DSE五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷

2.具備最少一年的全職工作經驗，曾任職電話中心或客戶服務為佳

3.操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳

4.熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字

5.需接受中文文書處理速度測驗

職責 ：

1.通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴

2.一般工作時間為上午8時45分至下午6時正（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作訴

3.獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

郵寄

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局—助理經理(香港人才服務窗口)聯繫／支援】

+ 2

月薪：$43,610

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷

2.在畢業後於人才招攬、聯繫及支援等範疇具有2年或以上的相關全職工作經驗

3.符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或同等成績

4.具有良好的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5.精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理

6.宜具備以下方面的前線經驗：與商界、僱主和商會等各方交往聯繫；為大型人羣籌辦活動、聚會、節目和盛事；處理查詢和投訴；為要求協助的個案提供支援；進行用戶調查並分析調查結果；以及／或監察顧問／服務承辦商的服務表現

7.宜認識香港的移民和定居市場、教育界和就業市場

職責 ：

1.協助聯繫商界、僱主和商會等持份者，為人才舉辦建立網絡的活動和節目

2.定期利用不同途徑(聚會、社交媒體平台更新等)，接觸香港、內地和海外的人才

3.根據制訂的清單，協助為人才／潛在人才提供查詢服務，以及為在港人才提供定居支援服務

4.協助為僱用服務提供行政支援，並就聯繫及支援人才，與顧問／服務承辦商聯繫

5.根據機制／工具，協助定期和持續進行用戶調查

6.執行高級人員指派的任何其他職務

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局 —助理經理(香港人才服務窗口)宣傳及市場推廣 】

+ 3

月薪：$43,610

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，主修新聞學、公共關係、市場學、廣告或相關科目者優先，或具同等學歷

2.在畢業後於企業傳訊、傳媒、公共關係、市場推廣、廣告、社交媒體或相關範疇具有2年或以上的相關全職工作經驗

3.符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或同等成績

4.具有良好的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5.具備製作及設計社交媒體內容方面的豐富知識及技能，包括精通相關電腦軟件應用，例如Illustrator、Photoshop、After Effects及Premiere Pro

職責 ：

1.協助籌備及進行大型宣傳計劃、推廣訊息、各界別／技能的推介資料和政府為特定行業提供資助的資料，並以傳統和線上方式，主動接觸目標人才

2.協助籌備香港人才服務窗口線上平台的推廣內容，並定期更新內容

3.協助與香港駐內地及海外的經濟貿易辦事處進行宣傳和聯繫計劃，並因應不同市場人才群組的特點，制訂合適的活動和項目

4.協助與顧問和服務供應商聯繫，以推行經核准的宣傳、市場推廣和聯繫策略，並在執行過程中進行合約管理

5.協助處理宣傳及市場推廣組的行政事宜，包括人事、辦公地方、辦公室設備、檔案管理、會計及財務、一般查詢及投訴

6.執行高級人員指派的任何其他職務

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局—高級經理(香港人才服務窗口)聯繫／支援】

+ 3

月薪：$96,055

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷

2.在畢業後具有10年或以上的相關全職工作經驗，包括最少3年在私營及／或公營機構擔任管理職級的工作

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績

4.具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5.精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理

6.在以下方面具備實務合作經驗：與商界、僱主和商會等各方交往聯繫；為大型人羣籌辦活動、聚會、節目和盛事；處理查詢和投訴；為要求協助的持份者提供支援；進行用戶調查並分析調查結果；監察顧問／服務承辦商的服務表現；處理公司／機構的人事和一般行政事宜

7. 熟悉香港的移民和定居市場、教育界和就業市場

職責 ：

1.協助聯繫商界、僱主和商會等持份者，為人才舉辦建立網絡的活動和節目

2.定期利用不同途徑(聚會、社交媒體平台更新等)接觸人才，以管理香港、內地和海外的人才網絡

3.協助制訂為在港人才而設的定居支援服務清單，並與合適的伙伴探討合作機會

4.協助監察為人才／潛在人才提供良好的查詢服務和定居支援服務，以及處理相關投訴

5.為僱用服務提供行政支援，以及與顧問／服務承辦商聯繫，並監察其服務表現和人才聯繫及／或支援的成果

6. 協助制訂適當的機制／工具，用以定期和持續進行用戶調查，並監察用戶體驗，以便日後改善服務

7.處理人才聯繫及支援組的行政事宜，包括人事、辦公地方、辦公室設備、檔案管理、會計及財務、一般查詢及投訴

8.執行高級人員指派的任何其他職務

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局 —高級經理(香港人才服務窗口)宣傳及市場推廣 】

+ 3

月薪：$84,160

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，主修新聞學、公共關係、市場學、廣告或相關科目者優先，或具同等學歷

2.在畢業後於企業傳訊、傳媒、公共關係、市場推廣、廣告、社交媒體或相關範疇具有10年或以上的相關全職工作經驗，包括最少3年在私營及／或公營機構擔任管理職級的工作

3.即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績

4.具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5.熟悉政府事務，尤其與聯繫人才的事務

6.具備在微信、LinkedIn等最受歡迎的社交媒體的廣告平台上，成功製作和推行推廣活動的往績

7.具備製作及設計社交媒體內容方面的豐富知識及技能，包括精通相關電腦軟件應用，例如Illustrator、Photoshop、After Effects及Premiere Pro

職責 ：

1.協助統籌市場資訊、情報、社交媒體數據和其他有用的資訊來源，以分析目標人才群集，並研究接觸人才的適當策略和模式

2.協助制訂及進行大型宣傳計劃、推廣訊息、各界別／技能的推介資料和政府為特定行業提供資助的資料，並以傳統和線上方式，主動接觸目標人才

3.協助統籌香港人才服務窗口線上平台的推廣內容，並定期更新內容

4.協助與香港駐內地及海外的經濟貿易辦事處統籌宣傳和聯繫計劃，並因應不同市場人才群組的特點，制訂合適的活動和項目

5.協助處理宣傳及市場推廣組的行政事宜，包括人事、辦公地方、辦公室設備、檔案管理、會計及財務、一般查詢及投訴

6.物色合適的顧問和服務供應商，以推行經核准的宣傳、市場推廣和聯繫策略，並在執行過程中進行合約管理

7.協助進行以下工作：推廣香港人才服務窗口、協調處理傳媒查詢、籌辦香港人才服務窗口的本地公關活動

8.執行高級人員指派的任何其他職務

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局 —經理(香港人才服務窗口)聯繫／支援】

+ 3

月薪：$68,975

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷

2.在畢業後於人才招攬、聯繫及支援等範疇具有7年或以上的相關全職工作經驗

3.符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或同等成績

4.具有良好的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5.具備以下方面的前線經驗：與商界、僱主和商會等各方交往聯繫；為大型人羣籌辦活動、聚會、節目和盛事；處理查詢和投訴；為要求協助的個案提供支援；進行用戶調查並分析調查結果；以及／或監察顧問／服務承辦商的服務表現

6.熟悉香港的移民和定居市場、教育界和就業市場

7.精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理

職責 ：

1.聯繫商界、僱主和商會等持份者，為人才舉辦建立網絡的活動和節目

2.協助定期利用不同途徑(聚會、社交媒體平台更新等)接觸人才，以管理香港、內地和海外的人才網絡

3.根據制訂的清單，為人才／潛在人才提供查詢服務和為在港人才提供定居支援服務，以及協助與合適的伙伴探討合作機會

4.協助為僱用服務提供行政支援，並就聯繫及／或支援人才，與顧問／服務承辦商聯繫

5.根據機制／工具，定期和持續進行用戶調查，並監察用戶體驗，以便日後改善服務

6.協助處理人才聯繫及支援組的行政事宜，包括人事、辦公地方、辦公室設備、檔案管理、會計及財務、一般查詢及投訴

7.執行高級人員指派的任何其他職務。

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【勞工及福利局 —經理(香港人才服務窗口)宣傳及市場推廣 】

+ 3

月薪：$68,975

截止日期：04/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，主修新聞學、公共關係、市場學、廣告或相關科目者優先，或具同等學歷

2.在畢業後於企業傳訊、傳媒、公共關係、市場推廣、廣告、社交媒體或相關範疇具有7年或以上的相關全職工作經驗

3.符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或同等成績

4.具有良好的人際及溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語

5. 熟悉政府事務，尤其與聯繫人才的事務

6.具備在微信、LinkedIn等最受歡迎的社交媒體的廣告平台上，成功推行推廣活動的實務經驗

7. 具備製作及設計社交媒體內容方面的豐富知識及技能，包括精通相關電腦軟件應用，例如Illustrator、Photoshop、After Effects及Premiere Pro

職責 ：

1.協助統籌市場資訊、情報、社交媒體數據和其他有用的資訊來源，以分析目標人才群集，並研究接觸人才的適當策略和模式

2. 籌備及進行大型宣傳計劃、推廣訊息、各界別／技能的推介資料和政府為特定行業提供資助的資料，並以傳統和線上方式，主動接觸目標人才

3.籌備香港人才服務窗口線上平台的推廣內容，並定期更新內容

4.與香港駐內地及海外的經濟貿易辦事處進行宣傳和聯繫計劃，並因應不同市場人才群組的特點，制訂合適的活動和項目

5.與顧問和服務供應商聯繫，以推行經核准的宣傳、市場推廣和聯繫策略，並在執行過程中進行合約管理

6.處理宣傳及市場推廣組的行政事宜，包括人事、辦公地方、辦公室設備、檔案管理、會計及財務、一般查詢及投訴

7.執行高級人員指派的任何其他職務

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約條件聘任，為期3年。

申請方法：

郵寄

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄方式送達香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心22樓Adecco Personnel Limited ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【消防處 —消防隊目(控制)】

+ 1

月薪：$36,215-46,625

截止日期：10/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等學歷；並能操流利粵語和英語

3.通過能力傾向筆試

4.英文打字測試及格，打字速度每分鐘達30個字或以上

5. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

6.申請人如能操普通話及／或持有效的香港駕駛執照，將獲優先考慮

職責 ：

1.以中英文處理控制室和調派工作。消防隊目(控制)須受紀律約束，並須輪班當值及穿着制服。

聘用條款：

獲錄用的消防隊目(控制)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

郵寄

親身遞交

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以互聯網申請、郵寄或親身遞交方式送達九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組 ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【康樂及文化事務署 —二級助理館長（文物修復） 】

+ 1

月薪：$32,430-60,065

截止日期：10/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程，或同等學科

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得“二級”和“一級”成績，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.協助處理、檢查、記錄和修復館藏及外借展品

2.為展覽及文物計劃提供文物修復支援

3.為博物館及其他展覽場地進行環境監測，並建議和採取適當措施保存館藏及文物

4.協助對用於修復工作的物料進行科學檢測

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

郵寄

親身遞交

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以互聯網申請、郵寄或親身遞交方式送達新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封面上註明申請職位的名稱

【懲教署 —合約助理館長 】

+ 1

月薪：$30,990

截止日期：10/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.持有由香港任何一所大學所頒授的考古學、歷史學、博物館學、文化研究或人類學學士學位，或具備同等學歷

2.在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或具同等成績

3.能操流利粵語、普通話及英語

4.曾在博物館或相關工作場所任職的經驗者優先

職責 ：

1.香港懲教博物館、社區教育體驗館及博物館紀念品店的日常運作，包括提供導賞服務

2.定期更新博物館各展覽室及社區教育體驗館

3.管理博物館內所有展品

4.舉辦各項活動以推廣香港懲教歷史

5.安排學校及其他團體參觀博物館並處理相關事宜

6.監督和確保博物館工作人員有效地執行日常運作職責

7.執行相關的行政工作及上級人員委派的其他職務

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

申請方法：

郵寄

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以互聯網申請、郵寄方式送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組 ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【土地註冊處 —合約文員(輪班當值) 】

+ 1

月薪：$14,135

截止日期：10/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.完成中五課程，或具備同等學歷；

2.具備一般電腦知識及操作技巧；以及

3.具輪班當值工作經驗者優先。

職責 ：

1. 操作電腦打印機及列印報告；

2.將電腦磁帶及緊急文件送交其他辦事處 ; 以及

3.執行其他獲派職務。

聘用條款：

受聘人將按非公務員合約條款聘用，合約期為12個月。

申請方法：

郵寄

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以互聯網申請、郵寄方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座28樓土地註冊處人力資源組 ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【康樂及文化事務署 —合約救生員 】

+ 1

月薪：$20,500-21,840

截止日期：04/08/2023 15:00

入職條件 ：

1.持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書

2.持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）

3.中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷

4.通過游泳與技能測試

5.通過視力和顏色分辨能力測試

職責 ：

1.在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全

2.拯救遇溺泳客

3.維持秩序

4.保持場地清潔

聘用條款：

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

申請方法：

-須帶同填妥的申請表格，身分證正本及副本、有效的拯溺證書（泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書）及個人救生紀錄手冊（副本部份包括個人資料及考試紀錄）的正本及副本及有效的急救證書的正本及副本，於下列日期及時間直接前往指定地點投考：

-2023年8月3日 （上午9時或下午2時）（香港銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池）

-2023年8月4日 （下午2時）（香港銅鑼灣興發街1號維多利亞公園游泳池）

【康樂及文化事務署 —舞台管理見習員】

+ 1

月薪：$16,240

截止日期：11/08/2023 18:00

入職條件 ：

1.持有香港演藝學院、香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術文憑或高級證書，或具同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文及英國語文科，考獲第2級 (見註2) 或以上的成績，或具同等成績；

3.具備良好的溝通技巧；

4.具有良好的中、英文會話及書寫能力，能操流利普通話者可獲優先考慮；及

5.具良好電腦操作知識及操作技巧，懂操作AutoCAD者可獲優先考慮。

職責 ：

1.受聘人將獲委派於康文署轄下的指定演藝場地後台實習，接受有關舞台運作的在職培訓

2.培訓包括統籌及監督舞台運作的技巧，如與場地租用人、其他部門及／或承辦商聯繫和協調、執行法定規例和安全措施及給予租用人專業意見

3.職責包括:協助主管編配舞台人手和資源

4.協助籌劃採購舞台設備和服務

5.預備及更新技術資料如舞台圖則

6.舞台裝置技術繪圖和管理設備清單等

聘用條款：

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期18個月。

申請方法：

郵寄

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄方式送達新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部14樓演藝事務組 ，請在信封面上註明申請職位的名稱

【大學教育資助委員會秘書處 —合約文員 】

+ 3

月薪：$16,695

截止日期：03/08/2023 23:59

入職條件 ：

1.DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績其中一科為數學，或具同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註(三)]或以上成績，或具同等成績

3.具備熟練的中文及英文文書及一般商業電腦軟件(包括Microsoft Office Word and Excel) 的處理能力

4.擁有至少三年在辦公室文書工作的經驗。如申請人具有處理資助計劃的工作經驗及／或於政府及／或高等教育界別的工作經驗，可獲優先考慮

職責 ：

1.就推行的資助計劃提供支援，包括審閱及處理資助申請、整理資料以供評審委員考慮、預備評審委員會會議文件及其他物資及處理資助計劃的日常行政工作等

2.就推行的資助計劃提供後勤支援，包括安排各項會議、委員會工作及相關活動

3.為資助計劃的評審委員會提供文書支援，例如管理及更新委員會成員名單、預備成員聘任文件及更新成員聯絡資料和成員個人利益登記冊

4. 就一般辦公室行政事宜提供支援，包括編製報表和統計資料，協助招聘及聘任工作，處理辦公室存貨、空間和檔案管理事宜等

5.執行其他受指派的工作。

聘用條款：

獲取錄者申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。

申請方法：

郵寄

互聯網遞交

1.申請人須填妥申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄方式送達香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組 ，請在信封面上註明申請職位的名稱