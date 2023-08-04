連登仔苦呻母親丟棄離世妹妹遺物　出PO求網民協助全因一感人承諾

我們常將至親好友視為生命裡不變的存在，卻忽視了生命其實很脆弱，也許一次平常不過的閒聊，也會成為永訣的道別。昨日（3日）有網民於連登討論區中發帖，想徵求精通3D繪圖的網民相助，背後的故事更感動了不少連登仔。



（Toy Story截圖）

有網民昨日於連登以「(長文)媽媽揼咗妹妹啲遺物 (重酬徵3D繪圖高手)」為題發帖，指自己的妹妹於十年前離世，而妹妹生前有大約30隻動物公仔，不論是妹妹還是樓主都相當喜歡它們，除了因為樓主會用那些公仔去𠱁妹妹、教妹妹做功課之外，也會經常與妹妹一起講關於公仔的事。因此公仔們象徵著樓主與妹妹之間的回憶，樓主更指在他和妹妹心目中，它們不是公仔，而是一隻隻小動物。

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而在妹妹離世後，樓主就一直將公仔放在床邊，藉著公仔回憶與妹妹的點點滴滴。然而樓主的媽媽卻不太喜歡那些公仔，更指公仔已經相當舊，一直想找機會將它們丟棄。雖然樓主有向媽媽講過他很喜歡那些公仔，但媽媽卻不太理解，單純覺得那些只是普通公仔，舊了就要丟掉。

（Toy Story截圖）

樓主因為他媽媽經常說要丟掉公仔，因此數年前打算先將公仔暫時收藏，當時由於樓主家中不夠透明膠袋，因此有十幾隻公仔他放在黑色膠袋之中。再將30隻動物公仔一併放進櫃裡。雖然兩三年前曾一度打算將公仔拿出來，但又怕媽媽看到公仔會不悅，於是就打消了這個念頭。

直到上個月樓主終於打算將公仔拿出來時，竟發現用黑色膠袋收納的公仔都不見了，樓主媽媽指可能是她將妹妹的衣服拿去丟的時候不小心連公仔一併丟掉了。自此樓主一直很傷心，亦對媽媽的不小心感到相當憤怒，雖然後來因媽媽數次道歉而和解，但他還是對被丟掉的公仔耿耿於懷，加上去年樓主遺失了手機，連那些公仔的相片都一併失去，因此讓他相當自責，覺得自己「好對唔住妹妹」。

（YouTube截圖）

他覺得如果自己當初去買白色透明膠袋、如果兩三年前有將公仔拿出來、如果當初公仔是放在床下底而不是櫃裡，就不會發生今次意外。亦因此萌生了想找廠將公仔重新造出來的念頭，問題是因為遺失了手機，只能靠樓主的記憶將公仔重新畫出來，再找公司打印出來。

起初有網民質疑樓主花時間打千字文都不詳細描述公仔的細節，聲稱自己有2張相又不貼出來讓網民幫忙，懷疑樓主是在找廉價勞工幫忙畫3D公仔，欺騙大家的同情心，惟樓主在今日（4日）凌晨更新帖文，貼上自己於1997年時拍下的照片，並描述了11隻公仔的細節：

樓主指相片中啡色既熊仔和青色既大象都被媽媽丟掉了（連登討論區圖片）

樓主盡力描述11隻公仔的細節（連登討論區截圖）

雖然有圖未必有真相，但樓主的誠意也讓不少網民轉為相信其故事並開始幫忙在網上找尋蛛絲馬跡，並提供了不少符合樓主描述的公仔，可惜都不是樓主那隻，然而樓主的描述確實有不少都很空泛，加上公仔發售年份距離現今也許有30年，無疑等同於大海撈針，但樓主也很感謝網民們的幫助。

網民除了落力幫助樓主找回公仔之外，也有一些網民討論樓主母親的行為，有網民認為樓主母親相當冷血，樓主的妹妹理應是她的女兒，認為母親對自己女兒的遺物毫不著緊，視為垃圾是很過份的事。

但也有網民認為，也許樓主的母親也很愛自己的女兒，正因為看到那些公仔會睹物思人，於是才選擇用另一種方式去面對，而且如果母親是故意丟掉，她也不會數次向樓主道歉，因此也許真的是無心之失。

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除此之外，不少網民也祝福和勸勉樓主早日放下，雖然能夠再次找到公仔也會為樓主高興，但始終不能一直活在過去，希望樓主能夠早日釋懷。

資料來源:連登討論區