藝術嘅嘢！丹麥藝術家收XX萬港元交兩張白紙 作品名勁寸被告上庭

藝術嘅嘢，從來都無準則。近日有一名來自丹麥的概念藝術家，被一家博物館告上法庭，原因是他收了53.2萬克朗（約61.5萬港元），最後只交了兩幅空畫框，更為畫作改了一個寸爆名，博物館要求退還金額被拒，結果採取法律行動。



外媒報道丹麥藝術家Jens Haaning收61萬交兩張白紙。（the guardian網頁截圖）

今次事件主角是丹麥的概念藝術家Jens Haaning，其藝術作品多圍繞權力和不平等。事源位於丹麥北部奧爾堡的Kunsten現代藝術博物館於2021年委托他重製2幅早期作品。該兩幅作品分別為2007年作品以丹麥克朗現鈔貼在畫布框架上，另一件2011年作品則用歐元現鈔。

但萬料不到的是，Haaning竟交回2幅空白畫作，聲稱這就是他的「藝術品」，還將作品命名「拿了錢就跑」。不過博物館收到新的「藝術品」後並沒有退貨，仍繼續展出，但是要求哈寧在次年1月16日前歸還費用。

Haaning過去曾在受訪時解釋：「這作品就是「我拿了他們錢」。這不是盜竊，這是違約，而違約也是作品一部分。我鼓勵其他工作條件和我一樣悲慘的人也這麼做。」

Haaning拒絕退錢後，博物館就入稟法院，最終哥本哈根法院18日裁定，Haaning必須償還博物館53.2萬克朗（約HK$610,000），但可以保留4萬丹麥克朗（約HK$44,874）的工本費。他18日接受傳媒訪問時表表不會上訴，但稱博物館多虧有此事宣傳，最後賺到的錢比當初投資的還要多。