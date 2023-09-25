《愛回家》廣州見面會過千粉絲迫爆似MIRROR出巡 網民：紅過羅湖

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演員23日齊齊北上到廣州舉行中秋粉絲見面會，小紅書流出多條粉絲迫爆商場的短片，不但有超多FANS舉牌撐場尖叫，受歡迎程度猶如香港人氣天團MIRROR，有內地網民更表示： 「呢啲真係紅過羅湖喇！」



《愛．回家之開心速遞》不經不覺已播出二千集，可說是TVB的皇牌節目。日前一班《愛．回家》的演員包括「熊家人」劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、 周嘉洛與吳偉豪、古佩玲及陳浚霆，到廣州開見面會並預祝中秋節。

從小紅書的多條短片所見，現場粉絲迫爆多層商場，還有不少粉絲舉牌尖叫，一眾演員見粉絲熱情也不斷揮手，出入通道兩旁全是圍觀粉絲，更有粉絲見到偶像後激動落淚，情況就如香港天團MIRROR每次現身都令商場擠得水洩不通一樣，而當日古佩玲更收到3紮花。

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有出PO的內地網民指劇中的朱凌凌 （吳偉豪）和金城安（周嘉洛）真人都很靚仔，而長腳蟹真人則好高和好瘦「（我）行埋去像小孩一樣」，更有網民認為這幾位演員才真正紅過羅湖，「可能佢地心諗：哇！原来我地都有咁多粉絲」、「真正有料的藝人才可红過罗湖」、「是姜濤達不到的高度」、「尖叫成這樣還以為哪個大明星」，不過有網民驚奇發現，通常明星都是瀟洒兩手「fing fing」行，但是為何他們要自己孭背囊，而不是有助手或工作人員代勞，「好似打工人收工哈哈哈」，不過也有網民解釋孭背囊其實是香港日常習慣，跟是否明星並沒有關係。