政府工｜14個全年招聘職位　ACO助理文書主任DSE學歷可達35K(二）

政府近年人手荒，助理文書主任及文書助理全年招聘，絕對是畢業小薯和希望追求安定收入的朋友仔不二之選。其實除了ACO或CA之外，政府也有不少職位是全年招聘，或者近月轉為全年招聘，《開罐》整合了 14個政府全年招聘職位，部分不需要任何學位甚至零經驗，沒要求專業技能也可以申請，大家不妨看看哪一份工適合自己！



另外7份政府全年招聘職位睇👉👉👉 政府工招聘｜公務員大募集！14個全年招聘職位 頂薪達132K（一）

【衞生署-註冊護士】

薪酬：$35,080起

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；能操流利廣東話和英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 負責執行一般護理職務；

(b) 向服務對象提供公共健康護理服務；以及

(c) 參與健康教育和健康促進活動。

薪酬:

總薪級表第15點(每月35,080元)至總薪級表第25點(每月56,450元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

(a)申請表格[G.F.340(Rev.7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人須於政府職位申請書內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

【衞生署–牙齒衞生員】

月薪：$19,535起

+ 1

入職條件:

(a) 已向香港牙醫管理委員會註冊為執業牙齒衞生員；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[請參閱註(3)]或以上成績；或具同等成績；並能操流利英語和粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 清潔牙齒、去除牙石和牙漬；

(b) 使用預防牙患藥劑；

(c) 拍攝口腔內外X光片，以確定口腔、上下顎、牙齒和關連部位所受損害或懷疑受到損害的情況；以及

(d) 就與牙齒衞生有關的事項提出意見。

薪酬

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第19點(每月港幣42,640元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同由香港牙醫管理委員會發出的牙齒衞生員登記證明書的副本，以及證明其語文能力的文件副本，須送交到香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

c)在網上遞交申請的人士，必須於申請後一星期內把所列的文件的副本郵寄至下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

d)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

【香港警務處-警員】

月薪 $28,940起

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等 或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) (i) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級 或以上成績 ，或具同等學歷，或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；以及

(ii) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績﹔以及

(g) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責:

警員需要執行多方面之警務工作，並會被調往不同部門工作，如軍裝部、交通部、刑事部或水警，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

薪酬:警務人員薪級表第4點 (每月28,095元) 至警務人員薪級表第17點 (每月41,155元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

(a)你可以透過更方便快捷的方式申請警察職位，立即下載「香港警察招募App」(https://www.police.gov.hk/v/index.php?i=rec_app_t)完成填表投考。

(申請人請留意，若經公務員事務局互聯網站作網上申請或經郵遞申請，你必須下載「香港警察招募App」才能追蹤最新的遴選進度。)

(b)其他申請方式:申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(c)為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址(香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組 )，並於信封面註明申請職位名稱。

【香港警務處-督察】

月薪：$52,015起

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持本港大學學位，或同等學歷，並在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績 [入職薪點：警務人員薪級表第26點 (月薪55,465元)] (註 6)﹔或

(ii) 持本港大學學位，或香港其中一間理工學院╱理工大學╱香港專業教育學院╱科技學院的高級文憑，或香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位，或註冊專上學院註冊後所頒發的文憑，或同等學歷，及香港中學會考中國及英國語文科第2級 / E級 ]或以上成績，或香港中學文憑考試中國及英國語文科第2級成績或以上，或同等學歷，或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格 [入職薪點：警務人員薪級表第25點 (月薪53,585元)]﹔或

(iii) 香港高級程度會考兩科合格(高級程度)及香港中學會考其他三科C級或以上成績，或任何五個香港中學文憑科目成績[包括﹕新高中科目第3級成績，應用學習科目「達標並表現優異」/「達標並表現優異(I)」成績(應用學習科目最多計算兩科)，其他語言科目C級成績]，或同等學歷，及香港中學會考中國及英國語文科第2級 / E級 或以上成績，或香港中學文憑考試中國及英國語文科第2級成績或以上，或同等學歷，或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格 [入職薪點：警務人員薪級表第24點(月薪52,015元)]；

(b) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 ；以及

(g) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責:

督察需要執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

薪酬:

警務人員薪級表第24點 (每月52,015元) (視乎學歷而定) 至警務人員薪級表第43點 (每月99,500元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

(a)你可以透過更方便快捷的方式申請警察職位，立即下載「香港警察招募App」(https://www.police.gov.hk/v/index.php?i=rec_app_t)完成填表投考。

(申請人請留意，若經公務員事務局互聯網站作網上申請或經郵遞申請，你必須下載「香港警察招募App」才能追蹤最新的遴選進度。)

(b)其他申請方式:申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(c)為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址(香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組 )，並於信封面註明申請職位名稱。

【入境處-入境事務助理員】

月薪：$25,115起

+ 1

入職條件:

(a)

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，及能操廣東話和英語；及

(c) 通過體能測驗；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

入境事務助理員主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務(包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作)及行動職務，當中包括但不限於偵查偽造證件。（註：須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。）

薪酬:

紀律人員（員佐級）薪級表第4a點（每月港幣25,115元）至紀律人員（員佐級）薪級表第15點（每月港幣35,255元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

a)申請人可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）遞交申請表格。申請表格(G.F.340)可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達新界屯門青山灣青山公路82號入境事務學院地下高層入境事務處招聘及訓練研究組。

c)由於邀請信及通知信將以電郵方式送出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

d)持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

【政府各局及部門-助理文書主任】

月薪：$17,200起

+ 1

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級[註(3)]／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)一般辦公室支援服務；(b)人事；(c)財務及會計；(d)顧客服務；(e)發牌及註冊；(f)為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務；(g)統計職務；(h)資訊科技支援服務；以及(i)其他部門支援服務。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

薪酬:

總薪級表第3點(每月港幣17,200元)至總薪級表第15點(每月港幣35,080元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 X

互聯網✓

(a)申請人必須透過公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)的網上申請系統遞交申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。

(b)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。

(c)申請人須在提交網上申請後的一星期內，把有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本，郵寄至公務員事務局一般職系處招聘中心(香港灣仔告士打道5號税務大樓37樓3701-08室)，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。

(d)至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

【政府各局及部門-文書助理】

月薪：$15,180起

+ 1

入職條件:

(a) 已完成中四學業，其中修讀科目應包括數學，或具備同等學歷；

(b) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；

(c) 中文文書處理速度達每分鐘15字及英文文書處理速度達每分鐘20字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

文書助理主要執行與下列一項或多項職能範圍有關的一般文書職責，其中可能涉及單一或多個範疇的職務：(a)一般辦公室支援服務；(b)人事；(c)財務及會計；(d)顧客服務；(e)發牌及註冊；(f)統計職務；(g)資訊科技支援服務；以及(h)其他部門支援服務。文書助理會被派往本港各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技；以及可能須不定時或輪班工作，並穿着制服當值。

薪酬:

總薪級表第1點(每月港幣15,180元)至總薪級表第10點(每月港幣26,590元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 X

互聯網✓

(a)申請人必須透過公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)的網上申請系統遞交申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。

(b)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。

(c)申請人須在提交網上申請後的一星期內，把有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本，郵寄至公務員事務局一般職系處招聘中心(香港灣仔告士打道5號税務大樓37樓3701-08室)，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。

(d)至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

另外7份政府全年招聘職位睇👉👉👉 政府工招聘｜公務員大募集！14個全年招聘職位 頂薪達128K（一）