港媽轟屯門商場侮辱女性　警鐘放剪影胸部：小朋友問咪咪係咪按得

香港被稱為「投訴之都」，不過未必每次投訴都可以得到其他人認同。近日一名港媽在社交平台發文投訴，指屯門一商場的剪影畫中的女生胸部，剛好在火警鐘位置，認為是有心人為之，結果惹來網民一面倒負評！



真·屯門友FB

近日有港媽在「真.屯門友」的FB群組發帖文，指斥某商場內一幅剪影畫和火警鐘設計侮辱女性，「好勞氣！好震驚！又係同一商場！上次單嘢唔好提 ，今次又畀小朋友問我，姐姐個咪咪係唔係按得？」港媽認為此事婦女團體應該要正視。「如果第日我小朋友見到姐姐照撳落個咪咪度就即係教壞細路？真係想問清楚，有關當局係唔係特登囉？一次又一次出現咗問題？？？」

網民對該名港媽的反應均一面倒負評，認為教育小朋友是做父母的責任，「果個掣都唔係隨便可以按啦，你做阿媽係要教」、「其實係自己恐懼，又要將自己啲恐懼無限放大同投射」、「警鐘同咪咪一樣，不可亂按」、「生仔真係要考牌」。有網民更認出該名港媽以往也曾就類似事件在網上發文，「上次已經醜出國際」，認為港媽今次再提出類似論點，是想擦存在感。

《愛回家之開心速遞》劇照

及後該名港媽繼續在留言區解釋及回覆網民留言，不明火警鐘為何要設計到放在女性私處部位呢，更指「設計條友係唔係有少少性暗示呢？」，「點解佢背景一定係女人？整個比卡超或者鹹蛋超人唔得嘅咩？」

翻查紀錄，該名同一帳號的港媽去年就曾投訴屯門同一商場，指其中一幅剪影畫褲擋有異物凸，「小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，結果事件惹來港台傳媒廣泛報導，及後商場更將剪影畫被修改，「小尖角」褲檔位置變成一個與背景相近的黃色菱形物。

而過往該商場也曾回覆傳媒，指商場一直以發展社區體育樞紐為定位，有不同推廣「空中運動營」宣傳，希望在社區推動運動普及化，鼓勵街坊多做運動。