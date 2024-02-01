觀音借庫2024｜龍年吉時吉日/祭品/步驟+9大禁忌｜須連借3年？

每年農曆正月廿六日都是「觀音開庫」，不少香港市民當天都會選擇前往寺廟參與借庫儀式、祈求福運。而今年的觀音借庫將於日於西曆2024年3月6日凌晨開始，到底吉時是甚麼時候，借庫時又有甚麼宜忌呢？



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觀音借庫2024意思

據東華三院網站的資料所指，「觀音借庫」意指觀音菩薩開金庫，借錢於民。起源於明末清初時，廣東民眾於當日舉辦「生菜會」，取生菜與「生財」同音，剛好正月廿六日更為白衣觀音誕，民眾同時祈求觀音庇佑財運亨通，生意興隆。至今每年「觀音借庫」仍吸引大批善信前往廟宇，祈求福運、健康、人緣等等。

部分寺廟提供預約代客借庫服務（華人廟宇委員會網頁截圖）

觀音借庫2024吉日吉時

2024年的觀音借庫日期是農曆3月6日，市民於3月5日（星期二）晚上10:30起便可以開始前往各大寺廟前排隊參與儀式，而今年的吉時是3月6日下午1時至3時（未時）。按華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括紅磡觀音廟、大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟及茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、 筲箕灣譚公廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟。當中部分亦提供預約代客借庫。而善信向觀音借庫後需於年內「還庫」酬謝神恩，儀式一般在農曆12月舉行。而觀音借庫和還庫儀式，必須連續進行至少3年。

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觀音借庫時所需物品

水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶

觀音借庫步驟

【1】於觀音衣寶上寫上當日日期、名字、生日及地址

【2】燃點蠟燭，再上九支香，每次三支

【3】奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品

【4】心中誠心默念：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願。」

【5】添香油後火化觀音衣紙，或交給廟祝

【6】到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵

【7】翌年還庫時，將利是或紅咭紙一同與紙寶還給觀音、有借有還

觀音借庫9大宜忌

【1】 借庫前後一天，應茹素，忌殺生

【2】出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，及更換乾淨的衣服

【3】借庫時忌衣着光鮮，不可以戴帽，以示尊敬

【4】祭品宜以素菜、生果為佳，數量並無規定，但忌以酒肉作供品

【5】 參拜時忌有嬉戲之意或不敬，應保持誠心

【6】借庫時不應只顧個人利益，願望以向善為佳

【7】祈願不可存貪心之意，忌要求過多，亦不可祈求違法之事

【8】抽中的開庫利是銀碼最好別告訴他人，以免影響靈驗效果

【9】利是應隨身帶備，保平安吉利。若是為公司或家庭求的利是，則應放在神檯供奉