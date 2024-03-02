《殺人者的難堪》由殺人犯突變超級英雄　崔宇植能力勁過測謊機

時隔五年，《他人即地獄》導演攜新作回歸了。這次探討的，不是社會壓力下的人之異化，而是「殺人正義」：「一個倒楣蛋衝動殺人後，被迫變成連環殺手，卻發現自己殺的都是惡人……」這種情況下，自己究竟是罪犯，還是為民除害的超級英雄？



強烈的荒誕主義情緒宣洩與形式主義敘事，讓《殺人者的難堪》頗為亮眼。全劇共八集，一下午就能刷完。整部劇被明確地劃分為兩部分：前三集，講述倒楣蛋男主角如何從普通人一步步變成連環殺人犯，並發現自己的超強天賦——無論做什麼壞事都不會被發現；以及，自己殺的要麼是在逃通緝犯，要麼是剛犯過事的壞人。

總之，每個「受害人」都該死，恰好栽在了男主角李宕（被誤譯為「怡蕩」）手上。

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第一個被李宕（崔宇植飾）用錘子KO的醉漢大叔，不僅剛殺害同事，還是隱姓埋名了十年的通緝犯；第二位，目睹男主角犯罪並勒索錢財、被男主角反殺的假盲女，曾經殺父母騙保；第三位和第四位，兩個攻擊員警的不良少年，曾強姦女同學……

前有地鐵判官，現有混蛋判官，男主角簡直就是混蛋判官轉世。而男主角的運氣好到什麼程度呢？李宕從打工的超市拿錘子的時候，恰好一隻蒼蠅落在了監控上，遮住了大部分視線；假盲女死後，她養的狗舔食了現場好幾天，一點指紋都沒留；李宕整理好物證決心自首，剛出銀行就被摩托車劫匪搶了包，裝滿證據的包被扔江裡了……

至此，男主角在幾起案件中都完美隱身，真是拉姆（美國銀行搶劫犯，以倒楣著稱）八輩子都羡慕不來的運氣。

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前三集持續埋伏草蛇灰線，幾起事件環環相扣。男主角一次次倒楣，一次次衝動殺人，一次次痛苦內疚，又一次次發現殺的人原來是惡人，並一次次陰差陽錯洗脫嫌疑，令人哭笑不得又拍案叫絕。一個平庸的普通人在激情犯事後的不安、自閉、逃避，現實的焦慮讓觀眾共情；而當命運不斷與他開玩笑，荒誕感又溢出螢幕。

導演李昌熙這次採用了偏形式主義的敘事方式，運用了大量心理現實，虛實交融，視覺衝擊力很強。最體現主人公心理轉折的一幕是，第一位被男主角失手錘死的大叔，不斷出現在男主角的幻想裡，流血獰笑，讓男主角避無可避。而當男主角發現大叔原來是通緝犯，男主角立刻反客為主，掐住對方脖子，面露狂喜。被大叔殺害的冤魂們，伸出鮮血淋漓的手，爬上來一起用力。

男主角與追查他的刑警在選角上很有意思，外觀與身份上形成了鮮明對照。李宕的扮演者崔宇植長得像小白兔，本身氣質慵懶、單純，有種懵懂的少年感和學生感，但眼神淩厲冰冷。

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反倒是刑警張難堪的扮演者孫錫久（《我的解放日誌》男主角）氣質粗獷、混不吝，走痞帥糙漢風，長得像個大惡人。

不過從第四集開始，劇情的走向就魔幻了起來，開始顯現這個故事的超級英雄核心。

男主角的能力被一個胖胖的電腦高手看到，並招男主角進入他所創建的組織「Only for Heros」（英雄聯盟）。這個小胖子自稱羅賓（沒錯，就是蝙蝠俠的助手），信念是「在法律籠罩不到的灰色地帶匡扶正義」。

而男主角的天賦buff在加入這個組織後完全顯現：走在路上只要與人擦肩而過，就能知道這個人是不是有罪——男主角脖子上起的雞皮疙瘩，比測謊機還靈。

劇中也給男主角設置了一個殺手對照。在招安男主角之前，羅賓原本有其他搭檔，是一位在逃刑警，但這位老刑警常常以正義之名殺害罪不至死的人。

但羅賓認為李宕不一樣，因為他有精准識別惡人、不誤傷無辜的能力，和成功脫身的運氣。不過，究竟什麼是正義呢？當法律無法制裁罪惡，又有誰有權力和資格來做審判和當劊子手，替天行道？

這也是《殺人者的難堪》所探討的「殺人正義」議題。關於這類議題，韓劇已經有多部佳作，前有李帝勳的《模範的士》，後有南柱赫的《非法正義》，都是民間絕世高手為民除害的超級英雄套路。

《殺人者的難堪》探討的主題更深一層，所謂正義與否，本質上講的是人性。劇中借刑警之口表達了出來：「『受害者』和『加害者』只差一個字，他們之間的界限沒那麼明確，人都是一樣的。」——致被男主角殺掉的惡人們。

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「做刑警，就像走在監獄的圍牆上，保持平衡往前進還好，如果一不小心摔倒，運氣好的話成為平民百姓，相反，掉到另一邊就得坐牢了。如果不想坐牢的話，就得逃跑咯。」——致以正義之名殺紅眼的老刑警。

關於劇名，還有一個有趣的bug。韓語劇名「살인자o난감」，其實直譯是「殺人犯與難堪」，因為劇中主角刑警的名字叫「難堪」，他的父親是一位走私毒品多年的老刑警，母親則有婚外戀，難堪從小不受待見。

而中文誤譯成了「殺人者的難堪」，冥冥之中與劇中人的命運對上了，無論是正派還是反派，受害人還是加害人，他們都有著難堪的過往，難堪的未來。

某種程度上，後五集的超級英雄路數消解了前三集的現實爽感，但也彌補了曖昧的三觀帶來的輿情風險。對於犯罪題材劇來說，是一種新的嘗試。

《殺人者的難堪》獲得7.4的豆瓣評分。（截圖）

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