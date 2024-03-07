失戀後覺得「心痛」可致死！專家證有科學根據：症狀如心臟病發

大家有體驗過遇到傷心事或失戀時，心臟隱隱作痛的那種感覺嗎？原來這種「心痛」並不只是一種字面上的表現，而是有實際科學根據的！日前有日媒就分享到心血管專家對「心痛」的解說，原來它不但有正式的病名，症狀還與心臟病相似。



日媒「南日本新聞」日前受到讀者投稿問到「為何墜入愛河時心臟會痛？」，相信有不少人都有過同樣的體驗。於是他們請教專家，表示荷爾蒙分泌與心臟收縮之間存在相關性， 又介紹產生心痛的原因以及處理方法。

慶應義塾大學名譽教授、心血管外科醫生川田志明表示，「心痛」不僅是一種文學表達，而是在受到強烈的精神壓力後「章魚壺心肌病」發病，而令人們實際上感受到疼痛。「章魚壺心肌病」是一種在受到劇烈精神壓力後，導致出現胸痛和心悸的心肌病變。 因為將血液泵送到全身的左心室發生異常時，形狀類似於日本漁夫捕章魚使用的章魚壺（たこつぼ/Takotsubo）而得名。

雖然確切原因不明，但相信原因之一是因為為了保護身體免受強烈的精神壓力，大量能使血壓和心率升高的神經傳導物質及腎上腺素被分泌到血液中。導致出現類似於輕度心臟病的症狀。

一般「章魚壺心肌病」在幾個星期到幾個月內就會自然恢復，但亦曾有因其他潛在疾病或併發症而死亡的病例。 川田名譽教授講到，由於該領域的專家不多所以並不為人所熟知。但這是其實一種很常見的疾病，除了愛情之外，失去寵物或經歷大規模災難等長期承受情緒壓力的人，就更有容易患上。 當年東日本大地震後出現確診病例，今年初發生的能登半島地震中亦受到關注。

川田教授指情緒敏感度和壓力承受能力因人而異， 而截至目前「章魚壺心肌病」還沒有預防措施或特殊治療方法。如果出現症狀，就應充分休息，多與親近的人交談理清自己的感受，並好好慰勞慰勞自己。