《死侍與狼人》暴力嘴砲尺度全開　挑機18禁笑話︰金鋼爪起唔到機

本年度最被受期待的Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於7月24日在香港上映！電影今日（23日）推出全新預告，終於令籌拍多年、死侍首度回歸Marvel旗下的電影畫面曝光。除了賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）第三度飾演死侍外，當中不少得與《變種特攻》（X-Men）C位元老級人物、曉治積曼（Hugh Jackman）飾演的狼人首次聯手，當中二人大玩限制級笑話並前所未有的大開殺戒，單單預告已經非常過癮！

《死侍與狼人》預告今日曝光，電影由曉治積曼與賴恩雷諾士聯手主演。（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍與狼人於Marvel電影首度交鋒！（《死侍與狼人》預告截圖）

狼人事隔多年再由曉治積曼飾演，令影迷非常期待！（《死侍與狼人》預告截圖）

大唔透死侍遇上失意狼人

《死侍與狼人》預告透露劇情背景序幕，死侍為了拯救自己即將被毀滅的世界，透過多重宇宙找到失意的狼人，雖然知道狼人的世界被毀滅、陷入遺憾、失去希望、自暴自棄的狀態，但大唔透的死侍當然有方法「激」起狼人的鬥志，希望藉着這位曾經是C位級變種特攻的傳奇人物，拯救自己的世界與所有心愛的人。

死侍為了拯救世界，於是透過多重宇宙搵狼人幫手。（《死侍與狼人》預告截圖）

狼人在劇情中是一位失意的超級英雄。（《死侍與狼人》預告截圖）

狼人無法拯救自己的世界，令整個世界感到失望。（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍堅持請狼人出山幫手拯救世界。（《死侍與狼人》預告截圖）

失意的狼人直接拒絕死侍的要求。（《死侍與狼人》預告截圖）

Marvel嘴砲王大玩限制級笑話

死侍作為「Marvel嘴砲王」，雖然第三集回歸迪士尼旗下的Marvel工作者，然而卻不改爛口本色，令《死侍與狼人》成為Marvel首部R級（限制級）超級英雄作品。死侍在電影中除了一貫粗口爛舌，更連稍現老態的狼人都不放過，正當激到狼人出爪攻擊時，卻發現狼人的鋼爪卡在手指關節上，令他即刻笑言：「金鋼爪都起唔到機，40歲以上狼人好常見！」

死侍作為Marvel嘴砲王，見到狼人伸不出利爪，當然不會放過機會！（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍更以狼人的年齡大開玩笑！（《死侍與狼人》預告截圖）

面對死侍的嘴砲，狼人亦不甘示弱。（《死侍與狼人》預告截圖）

暴力尺度爆錶

《死侍與狼人》除了刀爪槍口對外，當然不少得兩位英雄之間的較量，但死侍遇上狼人時，雙方出手亦便未免太過火！死侍與狼人在「20世紀霍士」的爛招牌前決鬥，本身已經寸足《變種特攻》與《死侍》首兩集，但二人一出手便招招攞命，狼人以利爪插死侍下體、死侍亦將狼人兩脇開槍打到開花，雖然二人都是不死身，但打起上來絕對毫不留手，暴力尺度堪稱Marvel最大尺度！

萬眾期待的死侍決鬥狼人！（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍與狼人都有不死身，打起來招招不留手！（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍與狼人都有不死身，打起來招招不留手！（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍與狼人都有不死身，打起來招招不留手！（《死侍與狼人》預告截圖）

狼人用利爪插穿死侍下體（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍亦用槍打到狼人兩脇開花！（《死侍與狼人》預告截圖）

精彩彩蛋率先曝光

至於預告裡的Marvel彩蛋，首先《死侍與狼人》劇情裡的大反派為一位光頭的後生美女，疑似為《奇異博士》（Doctor Strange）後生版「古一」登場！古一的能力在預告裡完全壓制狼人，比磁力王更輕鬆將他打敗，令死侍狼人一齊逃走，卻正遇到以魔法打開的「隨意門」通道，看來《死侍與狼人》將與《奇異博士》系列的魔法世界息息相關。

《死侍與狼人》光頭反派曝光，真身疑似《奇異博士》古一！連狼人都不是對手，被輕鬆壓制！（《死侍與狼人》預告截圖）

《死侍與狼人》光頭反派曝光，真身疑似《奇異博士》古一！連狼人都不是對手，被輕鬆壓制！（《死侍與狼人》預告截圖）

《死侍與狼人》光頭反派曝光，真身疑似《奇異博士》古一！連狼人都不是對手，被輕鬆壓制！（《死侍與狼人》預告截圖）

《死侍與狼人》光頭反古一，實力強到連狼人死侍都要逃走！（《死侍與狼人》預告截圖）

《死侍與狼人》光頭反古一，實力強到連狼人死侍都要逃走！（《死侍與狼人》預告截圖）

除了「古一」疑似登場成為《死侍與狼人》大反派以外，另一位超級英雄蟻俠更意外「現身」，在預告片中可見，蟻俠的超巨型盔甲在沙漠荒原上出現，更似乎成為反派聚集的基地，蟻俠的頭盔打開時，更見到裡面一副骷髏骨！《死侍與狼人》玩得非常大膽之餘，故事亦似乎設置在超級英雄沒落旳時代，於是留低死侍一人拯救世界。

《死侍與狼人》預告中，驚現蟻俠盔甲！頭盔裡更有一具骷髏，疑似成為反派基地。（《死侍與狼人》預告截圖）

《死侍與狼人》預告中，驚現蟻俠盔甲！頭盔裡更有一具骷髏，疑似成為反派基地。（《死侍與狼人》預告截圖）

至於《死侍》首兩集登場的人物，預告片裡亦出現與死侍「同居」的盲眼老婆婆及專責開的士接受的司機，而由Morena Baccarin飾演的死侍女友Vanessa更在預告裡離奇復活！《死侍2》（Deadpool 2）劇情開首，Vanessa因病突然死亡，並未有電影裡登場，至於為何能夠在第三集裡現身，則留待觀眾入場發現！