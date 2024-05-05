九龍城寨之圍城影評｜3大理由要入戲院睇　大銀幕呈現的不止細緻

這篇《九龍城寨之圍城》影評，個人選擇不詳談戲中情節或電影帶出的寓意，大前提是認同這部電影從劇情鋪排、人物描寫到故事進程都交足功課，各位演員都演得恰如其分，例如林峯從影廿年，終有部令人刮目相看之作；伍允龍一直在行內浮沉，今次有導演識得用佢；劉俊謙的俊朗在戲中表露無遺；連古天樂都能演出一份令人景仰的魅力，足與洪金寶的霸氣抗衡。這都是電影《九龍城寨之圍城》悅目之處。



林峯從影廿年，終有部令人刮目相看之作。（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

劉俊謙的俊朗在戲中表露無遺。《九龍城寨之圍城》電影劇照

但今次想談論的是一次觀映體驗，為何這部電影要在戲院看過才叫完整？筆者因為訪問關係，早於上畫前到電影公司辦公室先睹為快，當時已覺得劇情相當精彩有張力，完全能掀動大家的情緒，但礙於只能以大電視觀看，就是有種意猶未盡的感覺，甚至是有種未睇完套戲的感覺。那種感覺怪怪的，直至電影舉行優先場，有機會於戲院再看一次，終於明白那份感覺來自三處。

伍允龍飾演的王九，他一直在行內浮沉，今次有導演識得用佢（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

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以下內容含劇透

首先是那個逼真而細膩的場景，它已成為戲中一位「重要演員」。只要角色步入城寨，上面縱橫交錯的電線及水喉，地上的污水及濕透的質感，都令你看出一份不安，會替林峯要睡簷蓬樓梯底而肉緊。而且場景之大，攝影師的鏡頭運用，就如在一個實景下任意拍攝一樣，不用怕穿崩怕漏洞，要上樓就上樓，要轉角便轉角，有如在一個切切實實的城寨行走。加上不少從林峯背後拍出的視角，像跟他同步感受這個溫床之地。這種畫面，在電視機看不單未能完全呈現，更限制了那份視角，所以就是有種未完整看畢全片的感覺。

角色步入城寨，就是有份融和感覺。（《九龍城寨之圍城》劇照）

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其次是聲效，香港太耐冇睇過一部有頭打到尾的動作片，拳拳到肉的除了畫面，還要具聽覺的衝擊，戲中打到爆牆、骨折的聲音，都是一種痛感的呈現，能夠大大聲轟入雙耳，是更加投入的加分位，就算是看不見的畫面，當龍捲風死守舖內，隱約聽到被斬的聲效，都是一下一下的刺痛直轟耳根，令那場戲更為悲壯。

郭富城飾演的「殺人王」，是戲中驚喜位。（《九龍城寨之圍城》劇照）

最後一點就是觀眾的情緒，縱使家中的熒幕多闊，音響多勁，全場百幾人為斷指一幕慘叫，為反勝一拳歡呼，都是全場同呼同吸，大快人心，那份情緒豐富了觀感，亦提升了對部戲的喜愛度，這絕非日後在串流欣賞時可給予的感受。

洪金寶愈老愈有魅力，令人又敬又畏。（《九龍城寨之圍城》劇照）

電影《九龍城寨之圍城》自上映以來，成為近期話題之作，而票房亦亮麗地上映3日已過千萬，值得慶賀。香港自去年一部《毒舌大狀》掀起過億票房後，電影業似踏進沉寂期，幸好年底有《白日之下》及《年少日記》兩部作品照耀下，為市場帶來不少話題，最重要是為業界帶來少少暖意，小成本製作都可有理想票房。不過作為一個工業，只得小型製作是未能帶來復興，花3億投資的《九龍城寨之圍城》可算是成功的指標，亦已看到來年金像獎，最佳影片、導演、男主角、男配角、攝影、動作指導、美術指導等等的提名名單，已經出現。