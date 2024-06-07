死侍與狼人｜推前賣券限量套裝　包「狼情侍意」咕𠱸成雙成對襪襪

Marvel Studios年度重頭作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine），香港將於7月24日上畫，勢掀新一輪超級英雄電影熱。向來重視喜慶節日嘅死侍，適逢明天6月8日係「Best Friend Day」，今年就約埋狼人一齊 出嘢，推出電影的「狼情侍意」前賣券限量套裝，當中的物品更是非常溫馨，非常窩心。

《死侍與狼人》海報

由 6月8日 (星期六)中午12時起，於香港指定戲院將公開發售《死侍與狼人》前賣券限量套裝，每套售價為港幣$298元，當中包括紀念票一張（紀念票作珍藏用途，不可換取戲飛）、換票證(IMAX/普通版)一張、咕𠱸一個及襪一對，限量1000套，售完即止。

《死侍與狼人》前賣券限量套裝，限量1000套。（網上圖片）

其中咕𠱸方面，兩邊分別印上卡通版死侍與狼人，並以「心心相印」命名。至於最住禮「襪」，就有「成雙成對」襪襪，一黃一紅平分春色，相當有愛。有興趣的朋友，記得準時到銷售點。

早前《死侍與狼人》預告曝光，情節令人非常期待。（《死侍與狼人》預告截圖）

Marvel Studios年度玩嘢鉅製《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine) 由開拍到煞科一直備受影迷熱切關注，無論是電影預告、花絮照片均熱爆網絡，引起網上瘋傳討論 (更多數不盡威水史，一律低調處理)。最反傳統、寸寸貢的超級英雄死侍 (賴恩雷諾士 Ryan Reynolds) 越玩越大，以「Marvel耶穌」姿態再次登場，並破天荒與狼人 (曉治積曼 Hugh Jackman) 合作救世！

發售「狼情侍意」前賣券限量套裝 戲院:

EMPEROR CINEMAS (TIMES SQUARE) │英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)

EMPEROR CINEMAS iSQUARE│英皇戲院(尖沙咀iSQUARE)

GH MEGABOX │嘉禾Megabox

THE SKY CINEMA │the sky(奧海城)

K11 ART HOUSE

MY CINEMA YOHO MALL

B+ cinema MOKO │B+ cinema MOKO(旺角東)