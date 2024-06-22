九龍城寨之圍城｜差1000萬破《毒舌》紀錄　內地轉戰網上放映

電影《九龍城寨之圍城》，上星期端午節假期後，票房已衝破1億，成為香港第二部票房破億電影，而大家都關心到底電影可否更上一層樓，打破《毒舌大狀》1.15億的紀錄呢？另外，電影在內地上畫日子都足個半月，由於電影上畫時頗有聲勢，不少內地頻道而洽談到6月21日作網上播映，即代表電影即將落畫，而經歷個半月的戰況後，《九龍城寨之圍城》在內地亦收到6.8億人民幣票房，成績非常唔錯。



《九龍城寨之圍城》已於6月21日轉戰網上平台。（網上圖片）

除了騰訊，優酷及愛奇藝都會全網首播1（網上圖片）

九龍城寨之圍城｜率先睇4分鐘加長版 前話事人「雷振東」曝光

電影《九龍城寨之圍城》早前為引發潛藏的觀眾入場，以及為二刷觀眾帶來驚喜，特別加插4分鐘全新片段，稱為「超前導解鎖片段」，當中包括兩條刪剪片段，還暗藏前傳《九龍城寨之龍頭》的情節。就6月5日起追加的4分鐘片段後，票房表現凌厲，連奪43日單日票房冠軍，直至《談判專家》於6月13日上畫，才打破連續稱霸紀錄。

電影在台灣都創佳績，創下近３年全台賣座港片。（網上圖片）

大馬亦創下５年來，港片的最佳成績。（網上圖片）

電影上畫42日，票房強勢破億。（資料圖片）

去到6月11日下午，即端午節假期翌日，票房終於衝玻1億大關，當時大家都期望電影可再下一城，打破埋《毒舌大狀》創下1.15億的紀錄，成為新一任票房冠軍。而截止6月20日，香港票房錄得1億510萬，即是跟《毒舌大狀》剛剛好相差1,000萬。到底仲有冇機會衝破呢？

追加的4分鐘片段，都幫了票房一把。（《九龍城寨之圍城》劇照）

以目前走勢分析，閒日票房仍日收30萬左右，假日相對會多10多萬，單從帳面計，假設數字維持不變下，最少都要上映多一個月才有機挑戰1.15億。至於謝票場效應亦開始見頂，由於戲中演員都有不同工作在身，本周亦只有「城寨四子」中的四仔German登場，要再發力跑上，相信要靠大家自發三刷四刷，或者有更吸引元素才可作最後突擊。