死侍與狼人｜奸角愛瑪歌連倫敦現身　低胸裝都唔及「狗侍」搶鏡

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）主演的Marvel Studios年度鉅作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），日前已抵達英國，展開倫敦之行。兩位國際大支嘢巨星，可謂馬不停蹄，完成德國柏林的行程，今次便聯同導演桑里維（Shawn Levy），以及扮演最強反派的28歲英國女星愛瑪歌連（Emma Corrin）趕抵倫敦繼續造勢。

一紅一黃，旗幟鮮明。（電影公司提供）

兩位更與一眾cosplay粉絲合照。（電影公司提供）

倫敦之行，隨團的還有今集飾演反派的愛瑪歌連，她早在大熱劇《王冠》中扮演年輕版戴安娜一炮而紅，還摘下金球獎視后殊榮。今次她在《死侍與狼人》飾演X教授的光頭妹妹Cassandra Nova，單睇預告片已令人期待。

今集飾演反派的愛瑪歌連（左二），在倫敦之行都有隨隊宣傳。（電影公司提供）

雖然外套堅厚，但內裡堅真空。（電影公司提供）

賴恩及曉治在倫敦宣傳上，齊齊登上黃紅地毯，愛瑪歌連則真空穿上Schiaparelli 2024春夏季高訂戰衣，盡展東西半球，性感指數爆燈，令愛瑪成為是次活動的亮點之一。活動上，曉治被記者問到「反口」再演狼人，他抵死地回答：「如果有人跟你說他要退休（不再演某角色），一個字都不應該相信！」

《死侍與狼人》剛在英國時間星期四，假倫敦Eventim Apollo舉行盛大活動，招待大批影迷見兩位超級英雄，粉絲們亦Cosplay到場支持，場面非常熱鬧。（電影公司提供）

曉治積曼拍住片，影低同粉絲擊掌的盛況。（電影公司提供）

除了導演桑里維及三大要角外，全新角色狗侍Dogpool亦有萌爆登場！狗明星佩吉Peggy，曾經獲得英國最醜狗狗大獎，今次公開亮相，吸引傳媒記者「扑咪」採訪，不過Peggy不發一言，只伸出長脷未有回應記者任何提問，場面惹笑。死侍賴恩再遇狗侍Peggy當然愛不釋手，在黃紅地毯上抱起Peggy，還肉緊獻上死侍之吻。

「死侍」賴恩再遇戲中好拍檔「狗侍」Peggy，愛不釋手要抱起Peggy合照。（電影公司提供）

「狗侍」Peggy的外貌，有其獨有格調。（電影公司提供）