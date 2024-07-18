死侍與狼人｜殺到巴西里約熱內盧　新宣傳片「女侍」Ladypool現身

全球期待，Marvel Studios超級英雄鉅作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）快將上映（7月24日），兩位型男主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）繼續展開世界巡迴宣傳之旅，剛到達巴西里約熱內盧。



活動上場面盛大，集合不少一早到來守候的粉絲。（大會提供）

二人在台上表現恩愛。（大會提供）

賴恩雷諾士、曉治積曼、艾瑪柯林 Emma Corrin和導演桑里維 Shawn Levy齊齊出席了在巴西里約熱內盧舉行的粉絲活動外，更出人意料地在巴西足球史上非常重要的馬拉卡納體育場出現，與當地足球明星大衛路易斯 David Luiz 和佩德羅 Pedro Guilherme一起進行迷你足球訓練，球場上賴恩更肉緊為曉治打氣。

曉治積曼落場踢兩下。（大會提供）

幾位去到巴西足球史上非常重要的馬拉卡納體育場出現。（大會提供）

之後一行人前往里約熱內盧景色怡人的伊帕內瑪海灘遊覽。即使賴恩愛妻碧琪麗莉芙極之掛住老公，日前於社交網轉發老公在倫敦宣傳時抱起 Dogpool勁man勁型佬照片，揚言老公正想令她再懷孕，不過，去到巴西的賴恩，已跟大支嘢對手曉治積曼日久生情，按耐不住曉治的粗獷狼人魅力，賴恩公然坐在猛男曉治大髀上合照，大玩HEHE磨大髀！

一行人前往里約熱內盧的伊帕內瑪海灘遊覽。（大會提供）

雖然賴恩愛妻碧琪麗莉芙Blake Lively掛老公掛到要隔空調情，但賴恩去到巴西仍按耐不住曉治的大支嘢粗獷魅力，公然磨對方大髀！（大會提供）

曉治亦十分受落，並在Instagram分享磨大髀親密照，並留言說：「我無法用言語來表達我有多愛這班人，他們毫不遜色於公認為世界上最美麗地方之一的里約熱內盧！」網民亦留言表示賴恩與曉治的HEHE Bromance好笑到爆，更有人覺得這兩位大支嘢巨星的親密合照夠晒養眼！

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