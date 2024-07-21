死侍與狼人︱入場必讀劇情懶人包　講過百粗口成三級Marvel英雄片

本年度最被受期待的Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於7月24日（週三）在香港上映！電影除了由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）第三度飾演死侍外，更不少得曉治積曼（Hugh Jackman）回歸主演《變種特攻》（X-Men）C位元老級主角狼人，兩人第二度在超級英雄電影合作，更正式回到Marvel正廠旗下製作，讓一眾影迷粉絲期待程度爆燈！

賴恩雷諾士第三度飾演死侍外，更拍住曉治積曼飾演的狼人，讓一眾影迷粉絲期待程度爆燈！（《死侍與狼人》電影劇照）

兩部《死侍》電影前作早於2016年及2018年上映，至今相隔近六年之久，雖然粉絲們絕對不會忘記好打又嘴賤的死侍，但為了入場時不錯過每個彩蛋笑位，以下為大家準備死侍前作劇情懶人包，回顧這位我行我素、惡頂過人的超級英雄威水史！

大家入場前一定要重溫兩集《死侍》劇情！（《死侍》電影劇照）

《死侍》兩集劇情重溫

首集變身爛面死侍

《死侍》男主角Wade Wilson原本是一名僱傭兵，日常爛口嘴賤但心地善良，就算接到半工讀保姆僱用嚇走跟蹤狂的工作，事成後亦分文不收，相當有正義感！Wade Wilson無意遇到風塵索女Vanessa後擦出真愛火花，但無奈末期癌症令他僅餘短暫的生命，於是他偷偷離開女友，尋找治療方法，最後更成為變種人的實驗品，雖然激發出超強自癒能力，但卻變成爛面光頭。

Wade Wilson無意遇到風塵索女Vanessa後擦出真愛火花，但無奈末期癌症令他僅餘短暫的生命，於是他偷偷離開女友，尋找治療方法。（《死侍》電影劇照）

患上末期癌症的死侍，為了尋找醫治方法而偷偷離開女友。（《死侍》電影劇照）

死侍雖然谷出異能醫好癌症，但卻變到爛面又光頭。（《死侍》電影劇照）

Wade Wilson雖然醫好癌症，但因為爛面而不敢面對女友，於是因為大反派Francis一句能夠醫好爛面的話，便四出搜刮對方下落，更取名為死侍，成為一位矇面「復仇者」。最後死侍在兩位變種特攻的幫助下找到Francis兼救回女友，雖然能夠治好爛面只是謊言，但死侍亦與Vanessa破鏡重圓，大團員結局。

死侍逐一追尋Francis的手下，決意要找到變返靚仔的方法。（《死侍》電影劇照）

死侍與Francis最後決戰，當然打得贏啦。（《死侍》電影劇照）

死侍最後亦抱得美人歸。（《死侍》電影劇照）

續集決戰時空戰時機堡

來到《死侍2》，Wade Wilson的女友Vanessa被毒梟報復襲擊期間喪生，令他生無可戀，更嘗試用大量油桶炸彈自殺亦不果。死侍被變種特攻救回後成為「變種實習生」，在一次營救火系變種少年Rusty Collins的任務中，因同情Rusty曾遭教養院職員虐待而大開殺戒，最後與Rusty雙雙被關進監獄。然而最大的危機並非死侍被壓制異能後復發的癌症，而是來自未來、決意為妻女報仇而殺死少年Rusty的生化人機堡。

《死侍2》於2018年上映，不經不覺已經6年前。（《死侍2》電影劇照）

《死侍2》裡出場的機堡，來自未來決意時光倒流都要報仇（《死侍2》電影劇照）

少年Rusty就係機堡要時光倒流報仇的目標。（《死侍2》電影劇照）

經過與機堡一輪廝殺，死侍為了不讓Rusty變成殘暴的變種人，於是與機堡合作，阻止Rusty殺死教養院的校長。可惜結局Rusty執迷不悟，被仇恨沖昏頭腦，甚至與最強變種人坦克合作。但死侍在戰鬥中戴上壓制異能的頸圈，為Rusty捨身擋子彈，便成功挽回他的心靈，最後死侍安祥地去世。但作為主角的死侍又怎會輕易離場？擁有時光錶的機堡救回死侍一命，更留下時光錶給死侍，於是死侍便用時光錶救回Vanessa的生命，更惡搞地槍殺《狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）裡的死侍及準備為《綠燈俠》（Green Lantern簽約的賴恩雷諾士！

Rusty發火非同小可！（《死侍2》電影劇照）

執迷不悟的Rusty甚至一度與最強變種人坦克聯手。（《死侍2》電影劇照）

死侍有主角光環，最後當然冇事。（《死侍2》電影劇照）

寸勻Marvel、DC超級英雄片

由賴恩雷諾士主演、Sony公司拍攝的《死侍》系列，開啟了自嘲並諷刺其他超級英雄電影的先河，除了多次自嘲請不起貴價《變種特攻》成員亮相外，更惡搞Marvel、DC兩家超級英雄。死侍在第一集電影中，曾以《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）墜毀的航空母艦殘骸作為結局戰場。

死侍曾於劇情裡自嘲電影請不起貴價變種特攻成員演出。（《死侍》電影劇照）

而被外界看成賴恩雷諾士不堪入目作品的DC超級英雄個人作品《綠燈俠》，亦一再自我「抽水」，包括以「特技製成的綠色英雄服裝」為笑話自娛；用時光錶回到過去殺死打算簽約拍《綠燈俠》的自己等旁枝情節，相當有娛樂性！

碧琪麗芙莉與賴恩雷諾士於DC超級英雄電影《綠燈俠》首度合作，飾演情侶。（《綠燈俠》電影劇照）

粗口爛舌到三級

死侍作為最爛口嘴賤的超級英雄，從漫畫時期已滿口髒話與有味笑話，到賴恩雷諾士飾演時更再度被放大！按統計，《死侍》第一集共使用英語粗口Fxxk多達84次，其他粗口字詞如Shxt、Hell與Damn等不計其數，令電影在上映時毫無疑問被評為三級（美國則為R-rated），成為首部三級Marvel漫畫改編英雄片。

死侍對白粗口橫飛，毫無疑問衝上三級！（《死侍》電影劇照）

到《死侍2》更變本加厲，電影裡出現粗口Fxxk的次數多達90次，其他字詞如Axx、Bxxxh及男性性器官字眼亦不計其數，令電影再度成為三級。相信死侍在《死侍與狼人》與火爆的狼人兩強聯手下，爛口程度只會更為失控，觀眾可以拭目以待！