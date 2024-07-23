死侍與狼人︱元祖男主角盧根戰績懶人包　不敗戰神原來死過兩次？

本年度最被受期待的Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於7月24日（週三）在香港上映！電影除了由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）第三度飾演死侍外，亦不少得曉治積曼（Hugh Jackman）回歸主演《變種特攻》（X-Men）C位元老級主角狼人，兩人繼《狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）後事隔15年再度合作超級英雄電影，更正式重返Marvel正廠旗下，讓一眾影迷粉絲期待程度爆燈！

曉治積曼自2000年起飾演狼人盧根，至今已經長達24年！（《死侍與狼人》電影劇照）

曉治積曼早於2000年首次參演《變種特攻》電影並飾演主角狼人，至今已長近25年，連同客串在內共九次以盧根身份亮相大銀幕，並於2017年的《盧根》（Logan）裡因角色戰死而正式畢業！在入場觀看《死侍與狼人》前，為免影迷粉絲錯過任何笑位與彩蛋，以下為大家準備盧根的戰績懶人包，回顧這位在《變種特攻》裡最長青又受盡歡迎的戰神！

以下為大家準備盧根的戰績懶人包，回顧這位在《變種特攻》裡最長青又受盡歡迎的戰神！（《死侍與狼人》電影劇照）

童年慘劇致變種、參軍過百年

盧根在成為變種特攻一員前，身世曾於《狼人外傳》劇情中被完整還原。盧根童年時成長於加拿大，尚為孩童時代目睹父親被園丁槍殺，因憤怒激發體內變種基因，在兩拳指節之間各伸出三根堅硬的骨爪，並殺死該名園丁，卻發現園丁才是他的真正生父，於是與同父異母兄長Victor展開逃亡生涯。

盧根因為童年慘劇而激發變種基因，在兩拳指節間各伸出三根骨爪。（《狼人外傳》電影劇照）

成年後，盧根與Victor憑與生俱來的自癒超能力而參軍，軍旅生涯更跨越美國內戰、一戰、二戰及越戰！但在越戰中Victor獸性大發讓兄弟倆被判死刑，但因為超能力的緣故生還。

盧根與Victor兩兄弟，打過美國內戰、一戰、二戰及越戰，參軍年期長達一百年！（《狼人外傳》電影劇照）

Victor在越戰期間獸性大發，與盧根兩兄弟被判死刑，但子彈也殺不死兩兄弟，因此被史崔克少校招攬。（《狼人外傳》電影劇照）

肉身硬接奧本海默最偉大發明

在盧根的個人外傳作品《狼人：武士激戰》（The Wolverine）中，亦有一段盧根參軍期間的插曲。在二戰期間，盧根曾在太平洋戰爭裡遭日軍俘虜，並關在長崎軍營的枯井中，當時美軍向長崎投擲原子彈，膽怯下未有切腹的軍官志田市朗，在原子彈爆發時被盧根所救，盧根用厚鐵門蓋住志田期間，以肉身硬接「奧本海默最偉大發明」的威力，全身嚴重燒傷卻瞬間癒合，生命力達到神級境界，當時亦令志田感到震撼無比，亦衍生志田希望獲得盧根長生不老超能力的電影劇情主線。

曉治積曼在《狼人：武士激戰》打造超精鋼身型，相信影迷一定有印象！（《狼人：武士激戰》電影劇照）

盧根更在二戰尾段以肉身硬接奧本海默最偉大發明——原子彈！（《狼人：武士激戰》電影劇照）

盧根以肉身硬接原子彈，被嚴重燒傷但竟然冇死！（《狼人：武士激戰》電影劇照）

被改造注入亞德曼金屬並失去記憶

回到《狼人外傳》劇情中，盧根兩兄弟在越戰後，受史崔克少校招攬進入變種人組成的「X小隊」，成員包括賴恩雷諾士飾演的死侍，兩兄弟隨小隊不擇手段地執行不少殘忍的任務。及後盧根看不過眼離開，但在Victor再次失控地執行任務下，史崔克尋回盧根請他出山幫忙，兩兄弟大戰後兩敗俱傷。於是史崔克便為重傷的盧根進行改造手術，將在非洲找到的亞德曼金屬注入他的骨骼中，實驗成功後史崔克卻企圖洗去盧根的記憶並保留他的基因。

盧根在《狼人外傳》裡接受外造手術，在骨骼注入亞德曼金屬，成為「金鋼狼」。（《狼人外傳》電影劇照）

由賴恩雷諾士飾演的「死侍」亦在《狼人外傳》裡首次現身。（《狼人外傳》電影劇照）

在《狼人外傳》的結局中，盧根在對付史崔克期間擊敗混合變種人「死侍」，但史崔克卻用亞曼特金屬子彈打穿盧根金剛不壞的頭髗，令他失去一切記憶。於是盧根便重新過流浪的日子，直至遇上X教授。

盧根得到「鋼爪」後終於打贏擁有同一樣變種異能的哥哥Victor。（《狼人外傳》電影劇照）

成為變種特攻

失去記憶的盧根，及後在《變種特攻》首部曲遇到X教授的招攬，因為學院作為變種人的安居之地而漸漸產生歸屬感，而盧根亦在協助X教授對抗企圖報復普通人社會的組織，而遇上畢生天敵磁力王。磁力王因為擁有能夠控制金屬的變種能力，所以能夠輕易壓制骨骼被改造成亞德曼金屬的盧根。盧根雖然向來獨來獨往，卻被貌美與超能力強横的「靈鳥」Jean吸引而留低，成為變種特攻的鐵腳成員。

盧根因為X教授的緣故，遇上畢生最愛的「靈鳥」Jean Grey。（《變種特攻》電影劇照）

靈鳥成為盧根最心愛的人。（《變種特攻》電影劇照）

盧根亦遇到天敵磁力王。（《變種特攻》電影劇照）

為阻末日親手殺靈鳥

及至《變種特攻: 兩極爭霸》（X-Men：The Last Stand）劇情中，靈鳥受磁力王的野心沖昏頭腦，不僅在念力失控下殺死鐳射眼，更在拒絕X教授勸告期間，失控殺死X教授。為追求變種人的絕對自由與權力，靈鳥受磁力王擺佈，任由超能力失控，在最後三藩市大戰中幾乎令變種特攻全軍覆沒。為了拯救靈鳥失控下引致的人類末日，以及她無法再自控的心神，盧根忍痛以自癒能力對抗靈鳥的毀滅性念力，最後親手殺死自己畢生所愛。雖然盧根成功拯救人類命運，但殺死靈鳥令他傷心欲絕，再次迷失人生方向。

盧根與靈鳥在第三集終於互表心跡。（《變種特攻：兩極爭霸》電影劇照）

靈鳥受磁力王擺佈下黑化。（《變種特攻：兩極爭霸》電影劇照）

靈鳥受磁力王擺佈下黑化。（《變種特攻：兩極爭霸》電影劇照）

盧根為了拯救人類世界、阻止靈鳥，以肉身自癒能力對抗靈鳥的念力。（《變種特攻：兩極爭霸》電影劇照）

盧根最後為了阻止失控的靈鳥，親手殺死自己最心愛的人。（《變種特攻：兩極爭霸》電影劇照）

盧根兩次死亡

在盧根角色生涯中，曾經兩次「死亡」，第二次亦最終於2017年上映的《盧根》裡戰死。在《狼人：武士激戰》劇情中，盧根被特製機械蟲附在心臟之上，克制他的自癒能力，為了回復變種能力拯救女主角真理子，盧根忍痛自行剖開身驅，將機械蟲由心臟抽出，但卻令心臟停止跳動，幸好女助手雪緒及時讓盧根心臟復甦，才令他倖免於難。

盧根於《狼人：武士激戰》裡第一次，幸好女助手雪緒緒將佢救返！（《狼人：武士激戰》電影劇照）

及至《盧根》劇情中，盧根因為自癒因子衰退而日漸蒼老，不論使用鋼爪或受傷後，自癒速度變得越來越慢。就算盧根在結局前以血清短暫催谷自癒能力，仍難保多場大戰累積下的重傷，包括被鋼筋刺穿身體能致命傷，於是在「小狼女」蘿拉與一班變種兒童安全後，便安祥地離世，成為最後一位戰死的變種特攻。

盧根在2017年上映的《盧根》裡已經幾乎喪失自癒能力。（《盧根》電影劇照）

盧根的傷口越好越慢。（《盧根》電影劇照）