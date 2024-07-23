死侍與狼人︱賴恩雷諾士夫妻恩愛現首映　碧琪麗芙莉驚見胸脹肚突

期待已久的Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）明日（24日）將於香港正式上映，電影於美國時間昨日（22日）在紐約舉行首映禮，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）兩大主演出席首映紅地氈，為電影造勢。荷里活「愛妻號」賴恩雷諾士更攜同愛妻碧琪麗芙莉（Blake Lively）恩愛亮相，並帶同好姊妹名模Gigi Hadid同行。

《死侍與狼人》兩大主演賴恩雷諾士及曉治積曼一同現身電影紐約首映禮！（視覺中國）

賴恩雷諾士攜同愛妻碧琪麗芙莉（左二）恩愛亮相，碧琪的好姊妹Gigi Hadid（右二）則以曉治積曼的女伴身份出席。（視覺中國）

《死侍與狼人》終於上映，觀眾亦終於見到賴恩雷諾士與曉治積曼再度同框。（視覺中國）

賴恩雷諾士攜同愛妻現身首映，碧琪麗芙莉亦非常識做以一身「死侍紅」貼身低胸連身褲裝性感亮相，好姊妹Gigi Hadid則以「狼人黃」作為曉治積曼的女伴出席。碧琪麗芙莉以貼身打扮登場，展現自己凹凸有致的身材，去年才剛與丈夫誕下第四胎的麗芙莉，上圍依舊澎湃，束起細腰呈現沙漏型身材，更疑似出現脹奶情況，比往常更具曲線。

賴恩雷諾士與愛妻碧琪麗芙莉恩愛現身《死侍與狼人》首映禮。（視覺中國）

碧琪麗芙莉非常識做以一身「死侍紅」緊身低胸褲裝亮相首映。（視覺中國）

碧琪麗芙莉去年為賴恩雷諾士誕下第四胎，上圍非常澎湃疑似出現脹奶情況。（視覺中國）

然而碧琪麗芙莉的貼身裝束，小腹部份未有花邊裝飾的布料，卻令她顯得突肚，雖然腰線纖細度誇張得令人咋舌，卻難掩疑似未完成修身、下腹隆起的狀況。同時麗芙莉的緊身褲裝亦突顯她的結實翹臀，轉身讓傳媒拍照時亦大騷性感臀腿曲線，相當誘人！

碧琪麗芙莉誕下第四胎後，小腹部分仍然出現突肚。（視覺中國）

碧琪麗芙莉的腰線被束得超幼細，沙漏身材非常誇張！（視覺中國）