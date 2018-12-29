【周末午夜場】林超賢拍《証人》求逼真　港式巷戰搞到途人報警

2008年上映的合拍警匪片《証人》由林超賢執導，由張家輝、謝霆鋒、廖啟智、張靜初和姜皓文擔任演出，張家輝以一個洪荊的角色，演出古惑仔、柔情的丈夫和綁票殺人犯三個不同的身份，當中情感的轉換都處理得相當乾淨利落，而他也憑着《証人》先後榮獲了7項影帝的榮譽！

張家輝憑《証人》榮獲了7項影帝。（網上圖片）

早前林導出席美國紐約亞洲電影節時，攜同《紅海行動》、《証人》及《激戰》登場，當他以《紅海行動》獲得「最佳動作片導演」後上台領獎時，一度哽咽：「今次同時放映《証人》與《激戰》，《証人》是一齣當年沒多少人看好會成功的戲，十年過後，我帶着《証人》、《激戰》與《紅海行動》一起前來，格外感觸，剛才在台上，喉嚨有哽咽一下，需要停頓了半秒。」

電影十年後去到紐約播放，林超賢以為外國影評人對這類戲已司空見慣，結果獲得熱烈迴響表示鼓舞。（網上圖片）

林導指出外國觀眾的反應在他意料之外，感受到他們的熱烈迴響，大為鼓舞：「我以為一班外國影評對這類戲已見慣見熟，誰知他們竟仍表示嘆為觀止，有許多令我意想不到的提問，如《証人》在春秧街有一段追逐戲，他們會說旁邊的人很逼真，一點也不像臨時演員，說到《紅海行動》就更覺不可思議，頻問那是怎樣拍到的！」

謝霆鋒在《証人》中一幕，他在旺角街頭爬上7層高大廈外牆。（影片截圖）

《証人》中結合了香港鬧市街景和多場激戰，其實當年拍攝《証人》時，林導為求拍出真實感，不惜用了2天時間、花費約30萬、動用過百支氣槍作道具，在北角人煙最稠密的電氣道和街市中進行拍攝，期間不但搞翻街市內近30個檔攤之外，到了入黑時分更需出動武裝警察部隊，誤令途人以為有大事發生而報警！當中在鬧市街頭追逐的部份，也在拍攝期間引起不少哄動。所以在畫面上的震撼和途人的反應，幾乎無一虛假，看來起又怎能不逼真呢！