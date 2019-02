【潛行浩劫96小時】重現俄羅斯核潛艦災難事故　23名船員被困深海

本月新片《潛行浩劫96小時》(Kursk)由《雷霆救兵》金像提名編劇羅拔羅達特(Robert Rodat)改編暢銷紀實小說《A Time to Die》,將庫爾斯克號故事搬上大銀幕。電影由奧斯卡最佳男主角哥連費夫(Colin Firth)主演,為求分毫不差地還原故事素材,更邀請到當年親自率領團隊執行庫爾斯克號救援行動的英國皇家海軍準將協助。

《潛行浩劫96小時》由奧斯卡最佳男主角哥連費夫主演,連英國皇家海軍準將David Russell都大讚電影忠於事件的核心真相。(劇照)

《潛行浩劫96小時》講述擁有 「永不沉沒(the unsinkable)」 美譽、史上最大核子潛艇之一的俄羅斯K-141庫爾斯克潛艦,於2000年在北約海域軍演期間爆炸沉沒。全船僅餘23名船員生還,但被困幽閉深海。而俄羅斯海軍更拒絕其他國家協助,試圖獨力施救,難度可想而知。時間逐分逐秒過去, 與世隔絕的死亡恐懼令人窒息。一眾船員身負國家大義、同袍之情、妻兒牽掛,應竭力自救抑或捨身成仁?

電影根據獨立新聞記者羅拔摩亞(Robert Morre)以真實事件為題材的紀實小說《A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy》改編,將這史上最慘烈的潛艇事故還原搬上大銀幕。

轟動國際核潛艦災難事故改編

2000年8月10日,一艘體積相當於兩架珍寶客機、長度超過兩個足球場、擁有俄羅斯北方艦隊 「永不沉沒」之稱的K-141庫爾斯克號潛艇,參與合共包括30多艘艦隻與三艘潛艦,是蘇聯解體後最大規模的軍事演習。兩日後,庫爾斯克號發生兩次爆炸,威力之大,遠至阿拉斯加的地震儀也取得記錄。潛艦爆炸後沉於北冰洋巴倫支海海底,當時船上118名船員至少有23人仍生還。接下來的九天裡,有關當局的救援行動成為全球焦點,無奈進展極其艱難緩慢,同時俄方拒絕外國援助,苟延殘喘的船員生死懸於一線。