【Marvel隊長．影評】為《復仇者4》鋪墊　Marvel迷止渴之作

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映前,Marvel迷不能錯過的《Marvel隊長》(Captain Marvel),是為《復4》鋪墊之作。

由於距離《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映只有一個多月的時間,任何有關的資訊都會令人相當興奮,其中一個必定是《Marvel隊長》(Captain Marvel)。打從上年《復仇者聯盟3》看到傳呼機後,我就一直很期待Captain Marvel的登場,畢竟她是Marvel能否再創一個十年奇蹟的關鍵,也是下一個階段電影的領軍人物。

Captain Marvel的一身紅藍配色,看起來比綠色好幾倍。(電影劇照)

未找回記憶前,Carol Danvers是詭族軍隊星際部隊(Kree Starforce)的一份子,敵人是史克魯爾族(Skrulls)的人。(電影劇照)

主角Carol Danvers(貝兒娜森飾)是Kree Starforce的成員,但經常夢到以前好像有一個自己不知道的人生,記憶零零碎碎的出現。在經過某次任務後,Carol意外地來到地球,初到地球卻有一種熟悉的感覺。第一個與她接觸的就是未成為局長的Nick Fury(森姆積遜飾)與新神盾局特工Phil Coulson(克拉克格雷格飾)。隨着一連串事件的發生,Carol逐漸開始了解自己的身世和強大力量的來源。

對於Carol Danvers這個人物,這次Marvel對她的成長歷程似乎下少了功夫。 (電影劇照)

Mar-Vell留下來的貓咪 。Mar-Vell是Kree,那貓咪的來歷也絕不普通。(電影劇照)

【觀後感 —— 壞處】

可能期望越大失望越大,看完之後就覺得《Marvel隊長》只是一個普通之作,變成了《復4》的一個鋪墊,像因為《復4》快要上映,所以要盡快介紹角色的感覺。對比其他的英雄起源電影,《Marvel隊長》顯得相對平庸。電影依然沿用Marvel電影的成功公式,但這次成效不大,未有足夠的劇情去感受到角色的成長,只是展示她從小到大遇到困難都是自己爬起來,好像缺乏說服力。要知道一個英雄的起源故事,重要的從來都不是擁有的能力,而是背後的故事。雖然重要角色需要小心處理,但就好像是太過謹慎,失去了Marvel一直以來的大膽作風。

還有一點令人失望的大概是Nick Fury眼睛受傷的原因。在《美國隊長2》時候他對Captain America說 "The last time I trusted someone, I lost an eye",但最後真相竟然只是被貓抓傷。而在《Marvel隊長》中,他又真的對貓說了 「我相信你不會吃我」。可能這是另一種幽默吧,Nick Fury給我們的印象一直都是嚴肅、要面子,或許他是擔心被Captain America知道的話,就會失去威嚴?

全身散發着光芒的Captain Marvel,暫時無人能敵。(電影劇照)

【觀後感 —— 好處】

對於「Brie Larson不能勝任這個角色」的意見,我是不同意的,我個人非常喜歡她飾演的Carol Danvers的性格。角色性格雖然有點調皮,但非常具有領導能力,而且讓你覺得可靠。電影上看起來又沒有大嬸的感覺,演出來的感覺不醜,還是有一定的吸引力。Captain Marvel雖然暫時只有那一招 "Photon Blast" ,但全身充滿光芒的時候也是非常有型,後期看她一招打一個敵人還是看得好爽。

再來就是年輕版的Nick Fury和Phil Coulson的出現,可惜Coulson這次只有極少戲份,但電影這次呈現了一個Fury新的一面,而Fury跟Carol很明顯地產生了非常合拍的默契,有點一見如故的感覺,而且好像還有點耐人尋味的火花。特別在廚房洗碗的那一幕,Carol把傳呼機交給Fury時說的那一句 "For emergency only" 的語氣和表情,可能Carol是有點喜歡Nick Fury?而且這次也交代了Avengers計劃的靈感來源,當音樂響起時真的有雞皮疙瘩的感覺。

電影片頭Marvel把它改成Stan Lee客串過的經典畫面,再加上 "Thank you Stan.",真的令人感動。不容錯過的有片尾的兩個post-credit scenes:一個是有關《復仇者聯盟4》,另外一個就是貓咪的賣萌片段。而且電影的中間笑點位也是有的,特別是Now Loading全部人都定了格,也是最印象深刻。

Loki在《復仇者聯盟 3》手執宇宙魔方,也是魔方在英雄陣容手上的最後時刻。(電影劇照)

【宇宙魔方的時間線】

很多人都對空間寶石的時間線存在疑問,甚至有人還猜測什麼平行宇宙之類的,經過整理後應該如下:很多年前紅骷髏找到了宇宙魔方,與美國隊長一齊沉到海底。後來被Iron Man的父親Howard Stark打撈上來,並保管在神盾局(當時還不是叫神盾局)。後來Mar-Vell來到地球,加入了 Project Pegasus,由於計劃與神盾局關係密切,所以她很容易就拿到魔方,然後就是《Marvel隊長》劇情了。

總體來說,《Marvel隊長》不能說很好,也不能說差,是《復仇者聯盟4》前一定要入場的電影,令Marvel迷可以暫時止止渴的作品,值得入場看看Nick Fury和Captain Marvel的關係,以及簡單的認識一下Captain Marvel。但對於Fury眼睛失明的原因,就要把你的期待下調了。

