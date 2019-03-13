【Marvel隊長．影評】為《復仇者4》鋪墊　Marvel迷止渴之作

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前，Marvel迷不能錯過的《Marvel隊長》（Captain Marvel），是為《復4》鋪墊之作。

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由於距離《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映只有一個多月的時間，任何有關的資訊都會令人相當興奮，其中一個必定是《Marvel隊長》（Captain Marvel）。打從上年《復仇者聯盟3》看到傳呼機後，我就一直很期待Captain Marvel的登場，畢竟她是Marvel能否再創一個十年奇蹟的關鍵，也是下一個階段電影的領軍人物。

【編按：下文或有劇透，逃生門在此。】

Captain Marvel的一身紅藍配色，看起來比綠色好幾倍。（電影劇照）

未找回記憶前，Carol Danvers是詭族軍隊星際部隊（Kree Starforce）的一份子，敵人是史克魯爾族（Skrulls）的人。（電影劇照）

主角Carol Danvers（貝兒娜森飾）是Kree Starforce的成員，但經常夢到以前好像有一個自己不知道的人生，記憶零零碎碎的出現。在經過某次任務後，Carol意外地來到地球，初到地球卻有一種熟悉的感覺。第一個與她接觸的就是未成為局長的Nick Fury（森姆積遜飾）與新神盾局特工Phil Coulson（克拉克格雷格飾）。隨着一連串事件的發生，Carol逐漸開始了解自己的身世和強大力量的來源。

對於Carol Danvers這個人物，這次Marvel對她的成長歷程似乎下少了功夫。 （電影劇照）

Mar-Vell留下來的貓咪 。Mar-Vell是Kree，那貓咪的來歷也絕不普通。（電影劇照）

【觀後感 —— 壞處】

可能期望越大失望越大，看完之後就覺得《Marvel隊長》只是一個普通之作，變成了《復4》的一個鋪墊，像因為《復4》快要上映，所以要盡快介紹角色的感覺。對比其他的英雄起源電影，《Marvel隊長》顯得相對平庸。電影依然沿用Marvel電影的成功公式，但這次成效不大，未有足夠的劇情去感受到角色的成長，只是展示她從小到大遇到困難都是自己爬起來，好像缺乏說服力。要知道一個英雄的起源故事，重要的從來都不是擁有的能力，而是背後的故事。雖然重要角色需要小心處理，但就好像是太過謹慎，失去了Marvel一直以來的大膽作風。

還有一點令人失望的大概是Nick Fury眼睛受傷的原因。在《美國隊長2》時候他對Captain America說 "The last time I trusted someone, I lost an eye"，但最後真相竟然只是被貓抓傷。而在《Marvel隊長》中，他又真的對貓說了 「我相信你不會吃我」。可能這是另一種幽默吧，Nick Fury給我們的印象一直都是嚴肅、要面子，或許他是擔心被Captain America知道的話，就會失去威嚴？

全身散發着光芒的Captain Marvel，暫時無人能敵。（電影劇照）

【觀後感 —— 好處】

對於「Brie Larson不能勝任這個角色」的意見，我是不同意的，我個人非常喜歡她飾演的Carol Danvers的性格。角色性格雖然有點調皮，但非常具有領導能力，而且讓你覺得可靠。電影上看起來又沒有大嬸的感覺，演出來的感覺不醜，還是有一定的吸引力。Captain Marvel雖然暫時只有那一招 "Photon Blast" ，但全身充滿光芒的時候也是非常有型，後期看她一招打一個敵人還是看得好爽。

再來就是年輕版的Nick Fury和Phil Coulson的出現，可惜Coulson這次只有極少戲份，但電影這次呈現了一個Fury新的一面，而Fury跟Carol很明顯地產生了非常合拍的默契，有點一見如故的感覺，而且好像還有點耐人尋味的火花。特別在廚房洗碗的那一幕，Carol把傳呼機交給Fury時說的那一句 "For emergency only" 的語氣和表情，可能Carol是有點喜歡Nick Fury？而且這次也交代了Avengers計劃的靈感來源，當音樂響起時真的有雞皮疙瘩的感覺。

電影片頭Marvel把它改成Stan Lee客串過的經典畫面，再加上 "Thank you Stan."，真的令人感動。不容錯過的有片尾的兩個post-credit scenes：一個是有關《復仇者聯盟4》，另外一個就是貓咪的賣萌片段。而且電影的中間笑點位也是有的，特別是Now Loading全部人都定了格，也是最印象深刻。

Loki在《復仇者聯盟 3》手執宇宙魔方，也是魔方在英雄陣容手上的最後時刻。（電影劇照）

【宇宙魔方的時間線】

很多人都對空間寶石的時間線存在疑問，甚至有人還猜測什麼平行宇宙之類的，經過整理後應該如下：很多年前紅骷髏找到了宇宙魔方，與美國隊長一齊沉到海底。後來被Iron Man的父親Howard Stark打撈上來，並保管在神盾局（當時還不是叫神盾局）。後來Mar-Vell來到地球，加入了 Project Pegasus，由於計劃與神盾局關係密切，所以她很容易就拿到魔方，然後就是《Marvel隊長》劇情了。

總體來說，《Marvel隊長》不能說很好，也不能說差，是《復仇者聯盟4》前一定要入場的電影，令Marvel迷可以暫時止止渴的作品，值得入場看看Nick Fury和Captain Marvel的關係，以及簡單的認識一下Captain Marvel。但對於Fury眼睛失明的原因，就要把你的期待下調了。

（電影劇照來源: IMDB）

撰文：電影故事（作者instagram）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】Marvel 隊長」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）