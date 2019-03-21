【G殺．影評】香港「GG」了？用六個G的含義　道出香港悲劇

《G殺》是一套借驚悚劇情片主題探討香港社會議題的電影，已於3月14日上映。

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「香港本身就是一套悲劇。」（電影劇照）

「香港本身就是一套悲劇。」

我相信在各位觀影的過程中，總有一些電影是大家看不透的，《G殺》就是其中一套。它不是以一個線性的形式敘事，所以觀畢後仍然要花一段時間將這些劇情碎片一個一個拼合一起，才會大概了解整個故事。不過，即使你明白整個故事，你都未必Get到不同的「G」之間有什麼關係，或想帶出一個怎樣的主題。不過，最近上劇本課，老師說到：「其實Get到作者寫劇本時構思的主題，是不是真的那麼重要呢？還是，其實我們自己能拿走怎樣的message，才是每一個作品對我們的意義呢？」

話說回來，觀看《G殺》時，我忍不住會不停在對白或者影像裏找有關「G」的線索，第一個即時想到的就是「Girl」，因為頗明顯，從《G殺》的海報，就已經見到整套電影的中心都是圍繞着陳漢娜飾演的雨婷去發展。接着聯想到的是「港」。因為不少評論都說《G殺》是一個講香港政治現實的故事，所以一定離不開「香港」兩個字。

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編按：下文含劇透。

《G殺》有七個人物：不受歡迎的雨婷、患有亞氏保加症的Don仔，偽教師Markus、雨婷媽媽、雨婷爸爸龍爺、雨婷同學以泰，和性工作者李小梅。他們都象徵着香港社會上不同的人，雨婷就是「Girl」、Don 仔是「Geek」（毒L）、老師Markus是「Grownups」、龍爺是「Government」、雨婷同學是「Gentleman」、媽媽就是「Genuine」，而李小梅就是「雞」。他們的關係錯綜複雜，就好像我們香港這個那麼小的城市，人與人之間會有很多「common friend」一樣。

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說到這，我會盡量嘗試用自己僅有的智慧去解讀以上的G代表的是什麼。首先是雨婷的「Girl」。導演在《G殺》裏面，選擇了把陳漢娜的角色雨婷描繪成一個很清純的女學生，但性格卻毫不懦弱。雨婷就好像電影裏其他女角一樣，渴望得到其他人的愛。而她亦好像現代的女性，整日被社會的人評頭品足，例如比較胸圍的size、比較知名度等。但是，現代的女性就好像這三個角色一樣，縱使關係不是友好，但他們都以自己的堅毅去面對男人的背叛、拋棄，展現的是絕境中的堅強，就像片中引《茶花女》的選段：「不可小看」。

雨婷就好像電影裏其他女角一樣，渴望得到其他人的愛。（電影劇照）

用「Geek」來形容Don 仔，並不是因為他本身的亞氏保加症，而是他在不知不覺間成為了人們的棋子而不察覺。他雖然表達能力沒那麼好，但他很善良，當林善的角色被欺負時，他沒有參與，反而以自己的方法為他打氣。很多人用「毒L」來稱呼 Geek，但我不喜歡這個稱呼，因為某程度上，很多「毒L」並非真的「毒」，他們是不被社會接納的結果。他們沒有出來遊行或表態，並非他們不關心社會，而是社會根本沒有給他們機會去參與。

用「Geek」來形容Don 仔，並不是因為他本身的亞氏保加症，而是他在不知不覺間成為了人們的棋子而不察覺。（電影劇照）

老師Markus代表的就是偽善的成年人。現在很多「Grownup」一般都會在政治表態上選擇中立。其實並不是他們沒取態，而是他們不想面對表態帶來的代價。好像Markus，表面上滿口仁義道德，但實際上都是一個玩弄感情的人渣。他知道自己有性病，但仍然搭上雨婷和小梅，對身邊的關係毫無責任，就好像坊間評論所言：「大人明知道政府有問題，但推年輕人出去做出頭鳥，自己就在背後坐享其成。」他們會用各種理由去安慰自己的無力感，就好像老師和小梅性交時唱詩歌一樣。

表面上滿口仁義道德，但實際上都是一個玩弄感情的人渣。（電影劇照）

提到詩歌，我覺得《G殺》亦是一套罕有地對宗教作為自身救贖工具，這個說法作出質疑的電影。當警察審問老師為何要和雨婷和小梅同時有關係時，老師在激辯時說了一句：「我有帶他返教會，他們已經得到救贖！」這裏我會聯想，返教會就是否可以洗脫自己的過去？還是其實信主這個救贖，只是一個藉口，令充滿罪疚感的人類夜晚睡得舒服一點？

返教會就是否可以洗脫自己的過去？還是其實信主這個救贖，只是一個藉口，令充滿罪疚感的人類夜晚睡得舒服一點？（電影劇照）

接着，我想說的是李小梅的「雞」。在黃璐揪心的演出下，我們見證着一個由內地來港、滿腔熱誠的女人，經過香港現實環境的洗禮和旁人的道德批判後，最終走向無可避免的悲劇。特別是她最後唱《夢》一曲，特別令人心痛。當她問其實她的舞是否音樂時，她只想得到承認，她知道自己的行業不會受到尊重，但就好像以泰，縱使知道音樂沒前途也好，他也想得到父母的支持一樣。小梅就像淪落人的菲傭一樣，也有自己的夢想，但可惜的是，她的歌藝沒有得到賞識，唯有淪落風塵。在她身上，我看到的，是香港人對「非我族類」的苛刻和道德批判。人誰無過？又何必將其他人的問題放大呢？一句不留餘地的批評很容易說出口，但摧毀的，卻是當事人的聲譽與尊嚴。最後，小梅的決定正正就是對冷漠社會的控訴和展現生活的無奈，她對生命的追求，就隨着歲月的磨練，一點一點逝去。自殺是逼不得已，亦是無可避免的結局。

我相信「一國兩制」的政治隱喻，在雨婷媽媽和小梅身上已表露無遺。由媽媽在2014年確診胃癌，到龍爺五湖四海的朋友入侵林善的家，甚至將做愛和大提琴演奏放在一起，相信觀眾絕對感受到當中的含義，在這就不用畫出腸了。

李卓斌導演以一眾不同取態、性格的人物，將香港眾生相展現出來，帶出香港不可逆轉的悲劇結局。當Credits出現「GG」二字，其實導演已經對香港的未來有定論。自殺，是否香港人面對困境的唯一出路呢？正如雨婷媽媽所說，社會即使經歷時代的變遷，但大自然是永恆不變的，現在可以寄望的，就唯有閉上眼後暫時忘記現實的片刻寧靜。

後按：二刷之後，所有細節頓然開通，更加看到導演對人生、香港的種種無奈。或者人生真的如夢，一個噩夢。發完這個夢醒來後會是另一個世界。那我們在這個夢做那麼多是究竟為了什麼？無論你生前是富豪，還是乞丐，其實最後都是殊途同歸。那麼我們何必對世間的事如此執着呢？

作者簡介：小王子觀影錄

小王子觀影錄是由一個很想成為小王子的大學生成立的，並沒有驚天動地的緣由，只是希望將自己鍾意的東西分享，並從不同的交流中得到啟發，相得益彰。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《G 殺》觀後感（含大量劇透）」​】

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