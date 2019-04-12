等到頸都長埋！變種特攻幾時加入復仇者聯盟？Kevin Feige終回應

Marvel電影宇宙（MCU）至今推出22部作品，在全球狂賺200億美元，隨着本月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將為第三階段畫下句號，Marvel的下一步會怎麼走？

2020年MCU第四階段將正式啟動，訴說新的超級英雄故事篇章。由於Marvel隸屬的迪士尼併購21世紀福斯案已正式生效，變種特攻何時會納入MCU一直是外界最關注的焦點。

除了「死侍」以外，其他原本屬於福斯旗下的超級英雄都可能會被易角。（劇照）

近日Marvel總裁Kevin Feige接受外媒《io9》訪問時回應：「還要一陣子，我們才剛開始計劃5年計畫，正在着手前期的設定，這對我們來說還有很多要處理。變種特攻如何、在何時登場比較不是現階段的考量…要他們全部回來需要很長一段時間。」他也向IGN表示：「如同你之前聽到我說的，在一切都還沒佈署完成之前，我們甚麼都不能做。所以實際上，我們才剛開始而已。」

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MCU 5年計畫目前尚未有任何細節，很可能由《黑寡婦》（Black Widow）獨立電影、《永恆族》（The Eternals）或Marvel首部華人超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi）等電影揭開序幕。被問及第四階段與過去有甚麼不同？Kevin Feige說：「我們正在建立的5年計畫不是攤在台面上互相比較，這是兩個非常不同的東西，我希望他們會覺得與眾不同，但會延續類似的精神。我們如何繼續以獨特、差異性與驚喜的方式講述某些觀眾已經認識並喜愛的人物故事，我們已經有很多想法與計畫，有哪些是之前已經用過的？要如何引介連忠實粉絲與漫畫粉絲都不太認識或聽過的新角色，這些都讓我們感到非常興奮。」

《黑寡婦》獨立電影有傳於今年6月開拍。（劇照）

從上述這番話來看，符合前半段描述的應該是諸如《黑寡婦》獨立電影、《黑豹2》（Black Panther 2）、《奇異博士2》（Doctor Strange 2）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）與等續集或衍生作品；符合後半段描述的或為《永恆族》與《上氣》。

James Gunn將回歸執導《銀河守護隊3》。（劇照）

至於MCU 5年計畫將於何時公開？Kevin Feige向IGN透露將在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映之後才揭曉，意味着最快也要等到7月。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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