迷你劇《The Loudest Voice》　羅素高爾挑戰演FOX新聞台創辦人

曾憑《帝國驕雄》（Gladiator）中羅馬帝國將軍Maximus一角榮獲第73屆奧斯卡金像獎最佳男主角的羅素高爾（Russell Crowe），近年他不復多年勇，其作品未見突出。或者眼見加利奧文（Gary Oldman）、基斯頓比爾（Christian Bale）及維高摩天臣（Viggo Mortensen）等人透過增磅演出，以獲得獎項及大眾的認同。現年55歲的羅素高爾加入挑戰，而今次他所飾演的角色，就是FOX新聞台創辦人Roger Ailes。

羅素高爾憑《帝國驕雄》一角榮獲第73屆奧斯卡金像獎最佳男主角。（劇照）

羅素高爾演出過不少燴炙人口的角色，當中包括《帝國驕雄》的Maximus、《有你終生美麗》的數學家John Nash、《俠盜·驕雄》的羅賓漢及《孤星淚》警長Javert等。近年少有作品上映的羅素高爾，搞搞新意思，挑戰不同角色。他今次學基斯頓比爾及維高摩天臣等，放棄完美身形，瘋狂增磅，為的就是要演好FOX新聞台創辦人Roger Ailes這角色。早前這劇集公布了首條前導預告，大家都被羅素高爾版的Roger Ailes所吸引，大讚他演出入型入格，跟本尊非常相似，連舉止都十足倒模一樣。

羅素高爾（左）在《The Loudest Voice》飾演FOX新聞台創辦人Roger Ailes（右）。（網上圖片）

迷你劇《The Loudest Voice》是改編自美國作家兼記者Gabriel Sherman在2014年出版的《The Loudest Voice in the Room》一書。該迷你劇講述Roger Ailes的故事，他不僅改變了美國電視新聞的模式，還影響着美國政府的運作，如今觀眾可以再次一睹他如何在美國政界及電視新聞界吒叱風雲的事跡，當中包括他如何協助現任美國總統特朗普（Donald Trump）崛起之路，並最終登上美國總統寶座。難怪（Rupert Murdoch）與Roger Ailes第一次見面後說：「這個人不是瘋了，就是我見過最大膽的人。」

除了回顧Roger Ailes近10年的事跡外，還包括去年令他身敗名裂的性醜聞事件。

《The Loudest Voice》除了回顧Roger Ailes過去10年的故事外，還包括他去年捲入的性醜聞事件。（網上擷圖）

至於有幸成為Roger Ailes的羅素高爾在接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》時曾表示每天都要花很長時間把矽片塗在身上，並指出，他為拍攝這劇集，化妝的時間加起來有差不多有12天：「該死的12天時間！」。雖然距離劇集播映尚有一段時間，但似乎大家對羅素高爾的造型非常讚賞，看來一切都是值得。