網民票選《復仇者4》後最期待超英片　《蜘蛛俠》都唔係第1名？

爛番茄（Rotten Tomatoes）網站的一個網友投票，讓這部電影成為粉絲們在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，最期待的Marvel工作室（Marvel Studio）電影作品。

「竟然不是我！？」（設計對白／劇照）

網民票選《復仇者聯盟4》後最期待超英片（點圖放大▼）

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這個投票項目中，包含正在製作或是活躍發展中的全新電影計畫，而網友可以複選填答。票選結果當中，《銀河守護隊3》以得票率63%成為最受期待的Marvel新作。緊接在後的，則是得票率48%的《黑豹2》（Black Panther 2）與《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）、40%的《黑寡婦》（Black Widow）、14%的《永恆族》（The Eternals）以及11%的《Shang-Chi》。

冰釋前嫌，迪士尼與James Gunn再造《銀河守護隊3》

原本《銀河守護隊3》預計在2019年初正式展開相關拍攝工作，但2018年夏天，因系列編導James Gunn早年不雅言論影響，迪士尼決定撤換導演的風波漣漪不斷，《銀河守護隊3》也面臨無限期停拍的窘境──直到今年3月，上頭才正式宣佈撤回這個決定。

《銀河守護隊》系列由James Gunn執導。（劇照）

James Gunn重回Marvel工作室的消息，是在他決定為華納兄弟執導重啟版《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）電影後傳出的。雖然2018年4月底James Gunn曾表示《銀河守護隊3》將於2020年5月初上映，但一度經歷換導風波又回歸的James Gunn，由於DC的新《自殺特攻：超能暴隊》編導工作也同樣由他一手包辦，看來他必須先完成《自殺特攻：超能暴隊》，才能重回《銀河守護隊3》的製作現場。

James Gunn受早年不雅言論影響，令《銀河守護隊》一度傳出換人執導。（網上圖片）

《銀河守護隊3》成影迷最期待超英片！點圖重溫精彩劇照▼

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我由衷感謝所有在過去這幾個月以來在外頭不斷支持着我的每一個人， James Gunn

今年3月15日，這位導演在重返Marvel重量鉅片團隊後在Twitter如此寫到：

我一直以來都在學習，並將竭盡所能努力成為一位最棒的人。我深深感謝迪士尼的決定，而我也相當期待能繼續打造這些探討我們之間關於愛的羈絆的系列電影。我一直以來，今後也會繼續當一個圍繞在你們的愛以及支持之下的謙卑人。我打從心底感謝你們，我愛你們。 James Gunn

遭遇換導風波，《銀河守護隊》主演陣容及相關人員即時力挺James Gunn，團隊情感深厚。（Getty Images）

《黑寡婦》、《永恆族》、《Shang-Chi》……MCU將不會停下腳步

Marvel目前正在發展《復仇者聯盟》系列的延伸作品，《黑寡婦》找來了Cate Shortland負責執導，以及華裔導演趙婷負責的《永恆族》、Ryan Coogler回鍋再續編導工作的《黑豹2》，以及Destin Daniel Cretton掌鏡執導的《Shang-Chi》等等。

《蜘蛛俠：決戰千里》將於7月4日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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