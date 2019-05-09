【復仇者聯盟4】拍完慘遭被消失？　導演親解嘉芙蓮蘭科被刪原因

說實話，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已經夠多角色了，不僅包括了已經人滿為患的復仇者聯盟成員、還包括過去某些已退場或去世的角色、以及某些你早就忘記的角色，但是看來導演羅素兄弟（Russo brothers）還不滿意，他們先前宣布了，將邀請Netflix劇集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）飾演女主角的嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）加入演出。而已經看過《復仇者聯盟4：終局之戰》的你不妨回想一下，嘉芙蓮蘭科在哪裏？如果你想不起來沒關係，因為她根本沒出現！

嘉芙蓮蘭科憑Netflix劇集《漢娜的遺言》成功彈起。（Getty Images）

（請注意！以下將有《復仇者聯盟3：無限之戰》與《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透！）

新演員是無緣的成年版Morgan Stark？

當你辛苦收集到了7粒龍珠，可以召喚神龍實現你的一個願望，但是召喚出來、說出你的願望之後呢？好像只要等神龍承諾願望實現就好了。不過看來西方的無限寶石雖然比龍珠少了一顆，但許願的過程複雜多了。最大的差異在於，你彈指許願之後，不但會遭受強大的傷害（連魁隆與變型俠醫都承受不起）還會進入一個神祕的領域。有賴於雷神差勁的準頭，我們在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裏，看到了魁隆進入了這個領域。

雷神於《復仇者聯盟3》失手，無法成功殺死魁隆。（劇照）

魁隆在彈指之後，進入了宛如地獄邊緣（Limbo）般的神祕空間，他身上的傷勢與無限手套（Infinity Gauntlet）都消失了，在那裏只有女孩版的嘉魔娜（Gamora）等着他，而先前正是他親手犧牲嘉魔娜之後，取得了其中一顆無限寶石。嘉魔娜質問他為了達成目標犧牲了甚麼，暗示着魁隆他所付出的代價有多巨大。

魁隆親手犧牲嘉魔娜後取得其中一顆無限寶石。（劇照）

羅素兄弟日前在MTV推出的知名播客「Happy Sad Confused」裏表示，嘉芙蓮蘭科原本確實預定在《復仇者聯盟4：終局之戰》中演出，事實上她也真的演出了，但整個片段最後卻被刪除了，讓嘉芙蓮蘭科在Marvel電影宇宙（MCU）出道的機會消失了。而她飾演的角色，正是如同魁隆在神秘空間裏看到的嘉魔娜：她是Morgan Stark，Tony Stark無緣見到的未來版女兒Morgan。

羅拔唐尼於宣傳活動上抱着戲中女兒Morgan一幕非常溫馨。（Getty Images）

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「原本我們的想法，是讓Tony Stark在彈指之後，如同魁隆先前彈指之後一樣，讓他也進入這個抽象概念的中繼站空間中，而在那裏他將會見到未來版的Morgan。」導演解釋。

拯救全世界 家庭關係卻總是遺憾

Tony Stark最終扛起了拯救世界的責任，畢竟沒人比他更清楚以納米技術打造的鐵甲奇俠盔甲。因此，包括了與魁隆糾纏、轉移他手上的無限寶石、甚至是犧牲自己進行彈指，這一連串的行動綱要，事實上甚至可能更早就計畫好了。但是這時的他已經不是無家室的自由之身，他已經有了一個愛他3000的女兒與老婆，而他在見識到變型俠醫彈指之後的慘況之後，應該也意識到，這個宛如自殺的計畫將會迫使他離開這個圓滿小家庭。

「小辣椒」Pepper Potts《復仇者聯盟4》中永遠失去了Tony Stark。（劇照）

Tony Stark的做法不會太自私嗎？就「小辣椒」Pepper Potts與Morgan的立場，也許有一點，而就Tony Stark自己的立場，他應該無法原諒自己拋棄家人的痛苦。因此，導演兄弟的安排事實上給了Tony Stark一個臨終前的慰藉：

……我們意圖讓Tony Stark女兒以未來成年版的姿態現身，讓她寬恕爸爸的所作所為，並且給他應得的平靜，送他上路。 羅素兄弟

家庭關係其實是《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列作品裏的潛在主題，Tony Stark與父親的疏離、父母突逝的衝擊、與樹欲靜而風不止的悲痛，讓他在找尋自我定位時形成巨大的障礙。如今他又似乎要踏上父母的命運：突如其來地離開年幼的女兒，連一句「愛你3000」都沒有。

家庭關係是《鐵甲奇俠》系列裏的潛在主題。（劇照）

複雜電影架構 許多劇情需割捨

導演原本的安排，可以看做對《鐵甲奇俠》系列與Tony Stark主題的一種呼應共鳴，這當然是個還不錯的安排，但是為甚麼導演兄弟放棄了呢？祖羅素（Joe Russo）表示：「《復仇者聯盟4：終局之戰》電影整體已經夠複雜了，還要再加進更多的想法變得困難。」安東尼羅素（Anthony Russo）補充解釋：「我們最終發現，我們無法對年長版的Morgan產生任何情感上的連繫，所以這導致觀眾在情感上，可能無法產生我們期望產生的共鳴。」

嘉芙蓮蘭科扮演的成年版Morgan從未於電影中現身。（IG）

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的確，由於觀眾才在這部電影裏認識了年少版的Morgan，突然在最終一幕才出現成年版Morgan是有點突兀；再者，「失蹤爸爸見到長大女兒」的片段已經在一個多小時前演過了：琪詩（Cassie）在度過5年沒有父親的日子後，突然見到了仍然年輕的史葛凌（Scott Lang）。《蟻俠》（Ant-man）裏非常強調琪詩對史葛凌的依賴，這讓長大版的琪詩與父親久別重逢的感動，更加不言可喻。

「蟻俠」史葛凌與女兒琪詩。（劇照）

如果《復仇者聯盟4：終局之戰》片長是13小時而不是3小時就太好了，這部電影承載了21部MCU電影的重量，勢必有許多獨特的創意必須被割捨，而Tony Stark的離世絕對需要能夠激起觀眾最大情緒反應的安排，妳喜歡現在的蜘蛛俠與小辣椒的臨終告別嗎？還是妳看不到的成年Morgan靈界告別比較好呢？

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