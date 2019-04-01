【小飛象．影評】橋唔怕舊最緊要受！添布頓成功勾起集體童年回憶

當「小飛象」Dumbo擬人化，進入人類的世界，以往其他的馬戲團動物夥伴們皆改變角色，以不同的人類角色出場，其中最為主要的安排便為Holt Farrier （哥連法路飾演）的一對兒女，他們憐憫Dumbo，是因為Dumbo跟他們一樣失去了母親，彼此相惜，也激盪出動人的神采，《小飛象》是部很聰明的電影，敘事視角皆為人類，跟我們印象的動畫版《小飛象》不一樣，雖然一樣呆萌，一樣可愛，但這一回變得更為現實。

《小飛象》於電影網站爛番茄僅得50分，表現平平。（網站截圖）

這也許是導演添布頓（Tim Burton）的驚奇電影魔法，當然我們知道添布頓已經不太可能回歸到《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）、《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）或是《大魚奇緣》（Big Fish）那種邊緣人童話的自由神采，自從《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）以來，添布頓就困在一種交差了事的公式化風格，即便他之後脫離迪士尼拍攝《柏鳥小姐的童幻世界》（Miss Peregrine's Home for Peculiar Children）也差不多風格，不過《小飛象》仍是水準之上的電影，在於電影偷偷突破禁忌，我甚至懷疑反派奸商V. A. Vandevere所一手打造的Dreamland，完全就像是迪士尼樂園一樣，但這卻是虛假的歡樂，只有逃離，才有真正的自由。

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翅膀是為了飛翔，耳朵也是。

《小飛象》雖以人類的視角做為敘事，主角仍是Dumbo，當我們看到牠睜着圓眼，害怕高臺，又決定勇敢飛翔的彼時彼刻，讓我們充滿了感動，其中一段讓小飛象衝破限制，前往媽媽所在的地方，然則媽媽卻在另一個遊樂園地變成怪物，但是媽媽Jumbo仍是渴望着小孩，渴望着救贖啊，這讓《小飛象》的故事出發點依舊動人，當然電影裏面也還原許多動畫的經典片段，一如「送子鳥」、「小火車」以及「粉紅色泡泡大象」，就連Jumbo舉起鼻子用力丟擲壞人的橋段都重現，讓人看着看着，就好像回到了童年。

添布頓版《小飛象》神還原動畫版經典場面。（劇照）

《小飛象》是個很不賴的故事，比較起動畫原版，更神奇的部分是幾乎復刻打造出一個眼花撩亂的Dreamland，卻又讓我們看到人工化的醜陋，提倡自然的美好，電影最後段落讓眾多人類主角決心突圍而出，拯救Dumbo與牠的媽媽，讓牠們回到自己的家鄉，不得不說這段戲實在動人極了，即使老土，但我仍樂於接受。

我想多年以後，許多喜愛添布頓黑暗童話風格的影迷們，絕不會把《小飛象》列為他的生涯佳作，但沒關係，難得能看到這麼溫柔的添布頓，又能重現動畫裏那首經典的《Baby Mine》，這就當作是添布頓這個黑暗的小男孩靈魂，終於與自己慢慢和解的過程，這樣也很不錯，真的。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】