【小飛象．影評】橋唔怕舊最緊要受！添布頓成功勾起集體童年回憶

當「小飛象」Dumbo擬人化,進入人類的世界,以往其他的馬戲團動物夥伴們皆改變角色,以不同的人類角色出場,其中最為主要的安排便為Holt Farrier (哥連法路飾演)的一對兒女,他們憐憫Dumbo,是因為Dumbo跟他們一樣失去了母親,彼此相惜,也激盪出動人的神采,《小飛象》是部很聰明的電影,敘事視角皆為人類,跟我們印象的動畫版《小飛象》不一樣,雖然一樣呆萌,一樣可愛,但這一回變得更為現實。

這也許是導演添布頓(Tim Burton)的驚奇電影魔法,當然我們知道添布頓已經不太可能回歸到《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)、《怪誕城之夜》(The Nightmare Before Christmas)或是《大魚奇緣》(Big Fish)那種邊緣人童話的自由神采,自從《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)以來,添布頓就困在一種交差了事的公式化風格,即便他之後脫離迪士尼拍攝《柏鳥小姐的童幻世界》(Miss Peregrine's Home for Peculiar Children)也差不多風格,不過《小飛象》仍是水準之上的電影,在於電影偷偷突破禁忌,我甚至懷疑反派奸商V. A. Vandevere所一手打造的Dreamland,完全就像是迪士尼樂園一樣,但這卻是虛假的歡樂,只有逃離,才有真正的自由。

翅膀是為了飛翔,耳朵也是。

《小飛象》雖以人類的視角做為敘事,主角仍是Dumbo,當我們看到牠睜着圓眼,害怕高臺,又決定勇敢飛翔的彼時彼刻,讓我們充滿了感動,其中一段讓小飛象衝破限制,前往媽媽所在的地方,然則媽媽卻在另一個遊樂園地變成怪物,但是媽媽Jumbo仍是渴望着小孩,渴望着救贖啊,這讓《小飛象》的故事出發點依舊動人,當然電影裏面也還原許多動畫的經典片段,一如「送子鳥」、「小火車」以及「粉紅色泡泡大象」,就連Jumbo舉起鼻子用力丟擲壞人的橋段都重現,讓人看着看着,就好像回到了童年。

《小飛象》是個很不賴的故事,比較起動畫原版,更神奇的部分是幾乎復刻打造出一個眼花撩亂的Dreamland,卻又讓我們看到人工化的醜陋,提倡自然的美好,電影最後段落讓眾多人類主角決心突圍而出,拯救Dumbo與牠的媽媽,讓牠們回到自己的家鄉,不得不說這段戲實在動人極了,即使老土,但我仍樂於接受。

我想多年以後,許多喜愛添布頓黑暗童話風格的影迷們,絕不會把《小飛象》列為他的生涯佳作,但沒關係,難得能看到這麼溫柔的添布頓,又能重現動畫裏那首經典的《Baby Mine》,這就當作是添布頓這個黑暗的小男孩靈魂,終於與自己慢慢和解的過程,這樣也很不錯,真的。

