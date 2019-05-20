Scarlett Johansson離婚兩次仍愛得勇敢　低調宣布跟男友訂婚

續Jennifer Lawrence上星期低調舉行定婚派對後，又一女神宣布封盤！「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）昨晚美國時間被外國傳媒爆出跟拍拖兩年的男友Colin Jost訂婚的消息，女方經理人Marcel Pariseau確認兩人修成正果，不過目前還未確定婚禮的日期。

Colin跟Scarlett一起出席《復仇者聯盟4》的首映。（Getty Images）

Scarlett Johansson跟Colin Jost早在2006年認識，當時Scarlett正為《Saturday Night Live》擔任主持，而自己當時就是該節目的編劇。直至2017年3月兩人出席SNL派對時再相遇，外國傳媒曾表示兩人在派對上熱吻至少兩次，其後被傳媒拍得在紐約共進晚餐，Scarlett更跟男方的家人一起到沙灘。而兩人在2017年11月，首次一起出席公開活動，連電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的首映禮，兩人都一齊現身，更不時深情對望，非常甜蜜！

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其實Scarlett過去曾經有過兩段婚姻，在2008年跟Ryan Reynolds結婚，可惜兩人的婚姻只維持了2年。3年後，Scarlett跟法國廣告公司總監Romain Dauriac結婚，並誕下女兒Rose Dorothy，不過兩人在2017年離婚。今次Scarlett對於感情方面都較過往低調，更拍拖兩年才決定訂婚，不少粉絲都希望女神今次能夠覓得真愛。

據消息人士透露，Scarlett跟Colin的感情一直都很穩定，更直言男方非常尊重Scarlett：「他們如此相愛，更對這段感情相當認真，亦很尊重和支持大家的事業，未見過Scarlett這麼開心！」另外，Colin Jost比Scarlett年長兩年，畢業於哈佛大學，除了擔任過SNL的編劇，他更是一位喜劇演員兼主持，因為口才了得，更擔任第70屆艾美獎的主持，