「洛基」湯赫度斯頓成名之路（一）　首集《雷神奇俠》負評有原因

2008年9月17日，這晚又是倫敦當瑪倉庫劇院（Donmar Warehouse）人聲鼎沸的一晚，名劇作家契訶夫的經典劇目《Ivanov》又將再次搬演，這齣劇目將因為今晚的主演簡尼夫班納（Kenneth Branagh）而更加吸引觀眾目光。這位莎劇才子，能演、能編還是名導演，如今他將主演這齣天才劇作家在27歲創作的俄國哀愁中年故事。今晚與他共演的演員之中，有位他非常器重的年輕小夥子。真巧，湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）也是27歲，但他看來總是沒甚麼自信，與年少就以短篇小說出名的契訶夫截然不同，簡尼夫班納總想多給他點機會，讓他發光發亮

湯赫度斯頓除了拍戲拍劇之外亦喜歡演舞台劇。（劇照）

這樣的湯赫度斯頓，或許你還不太熟悉……

如果有英國演員敢自稱自己不演舞台劇或是莎劇，那麼他一定是外星人假扮的。

每個英國演員都得經過舞台的殘酷洗禮，湯赫度斯頓也是。他雖然已經在幾項英國舞台大獎獲得了新人獎的肯定，但是他尚未成為觀眾記得住的舞台臉孔，更遑論一般喜歡從電視或電影銀幕上認識明星的普羅大眾。2008年之前，湯赫度斯頓是一個無名小卒，但也就在這一年，他演出了幾部大戲：與楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）及伊雲麥葵格（Ewan McGregor）合演莎劇《奧賽羅》（Othello），還在BBC的劇集《Wallander》（Wallander）裏，飾演神探Kurt Wallander的小跟班。當然，還包括了這一晚的《Ivanov》。

湯赫度斯頓與簡尼夫班納演出《Ivanov》。（劇照）

劇集《Wallander》雖然是翻拍自瑞典犯罪小說，不過主演的簡尼夫班納倒是演活了壓抑的冷硬神探，而湯赫度斯頓演神探手下的小警察也頗稱職，這齣評價很好的犯罪劇集，連帶地提升了一點湯赫度斯頓的名氣。但是你發現了嗎，無名的湯赫度斯頓已經兩次與影壇大哥簡尼夫班納合作了，這當中自然有些簡尼夫班納的私心：他還在沒太多人認識湯赫度斯頓的時候，就說過他是個好演員。

湯赫度斯頓於劇集《Wallander》飾演簡尼夫班納的小跟班。（劇照）

真是好棒棒，年輕人不能靠爸，那靠簡尼夫班納也是很穩的。湯赫度斯頓已經跟着簡尼夫班納演過了劇集、演了舞台劇、而簡尼夫班納還時不時會到荷李活去執導電影，這會不會是個好機會呢？能讓無名英國小夥子也到光鮮亮麗的荷李活發展呢？

幾經波折的外太空莎劇《雷神奇俠》電影路

《雷神奇俠》（Thor）是Marvel電影宇宙（MCU）初期的重要電影，它有着為Marvel電影引進宇宙題材的責任、它必須讓觀眾接受外太空北歐神族的概念、它還當然得讓觀眾喜愛雷神（Thor）與洛基（Loki）。不提《雷神奇俠》對往後Marvel電影宇宙發展的重要性──沒有它，《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的誕生就要再推遲一陣子──這部電影本身就不是容易處理的題材，該如何讓超能力、魔法與宮廷大戲揉合成一部觀眾看得懂還會喜愛它的電影？

魔法、宇宙與超英雄，你最狂野的童年幻想。（網上圖片）

這個題材對才華洋溢的編劇導演們，是塊誘人的砒霜蛋糕。事實上，《雷神奇俠》的誕生史遠自90年代就開始，歷經18年的歲月，途中有許多響叮噹的名字曾經負起建構阿斯嘉的責任──他們包括了超級英雄電影巨匠Sam Raimi、曾被認為最會寫超英雄劇本的David S.Goyer、曾經想要復活蝙蝠俠的Mark Protosevich、後來執導《變種特攻：異能第一戰》（X-men: First Class）與《皇家特工》（Kingsman）的馬菲域肯（Matthew Vaughn）、以及我們的小胖胖宅宅吉拿域戴拖路（Guillermo Del Toro）等等，但他們最終都離開了這個化外之境。

其實小胖胖不喜歡一般的超級英雄，他喜歡恐怖類型的超級英雄。（花絮）

18年來，《雷神奇俠》經歷了4家電影公司、數次發行權轉賣、它曾經被考慮降格以劇集方式製作、它曾經被考慮以史上最貴的電影預算製作（3億美金）、它曾經被考慮以宗教風格製作（雷神將經歷10大災難後蛻變為真雷神！）、它曾經被考慮以末日浩劫後的阿斯嘉（Asgard）作為故事背景……

如果你覺得《雷神奇俠》是部不過不失的中庸電影，那麼，它的誕生過程應該會嚇到你：它一點都不中庸，它充滿了挫折與苦痛。但是阿斯嘉的彩虹橋仍然閃耀着迷人的光芒，繼續吸引着充滿野心的創作者，驅使他們拿下這座仙境。

阿斯嘉的彩虹橋是《雷神奇俠》系列的重要場景之一。（劇照）

但是無論創作者們如何腦洞大開，都無法改變雷神的本質：他是神族之子，他有個神仙世家，他講話文謅謅、全是古式英文。是的，這是一個莎士比亞的世界，Marvel Studios在這18年來，累積了越來越多的經驗，也對自家題材有越來越高的掌握度，他們知道自家英雄名單落落長，每個人都得擁有自己獨樹一格的風格。

《雷神奇俠》就是一部太空歌劇（Space Opera）。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

他們決定溯本逐源，讓阿斯嘉成為外太空莎劇舞台，而這需要一個很懂莎劇、很會創新莎劇、還很會拍現代商業電影、最好……他還認識很多好演員的導演。

這位電視舞台的小演員，決心挑戰超級英雄的大淘氣

於是，2008年末，Marvel Studios找上簡尼夫班納，洽談關於《雷神奇俠》的導演一職。Marvel Studios花了3個月的時間，從9月多談到11月多，此時簡尼夫班納正在倫敦演出《Ivanov》，對他來說，太空莎劇當然是個有趣的選擇。而湯赫度斯頓也知道了這個消息……他知道Marvel會找上簡尼夫班納執導《雷神奇俠》的用意何在，而簡尼夫班納勢必會從他認識的莎劇演員中，找尋年輕的雷神與洛基──年輕正巧是湯赫度斯頓唯一的武器，他才27歲嘛。

因此，就在某個《Ivanov》演出的晚上，湯赫度斯頓忍不住了。

湯赫度斯頓如今仍會回到英國演出舞台劇。（劇照）

我拿着一個空的飲水桶，跑進簡尼夫班納的休息室，假裝手上的桶子是雷神的鎚子。簡尼夫班納看着我說：「親愛的，別開玩笑了。」 湯赫度斯頓

拿水桶當雷神從各種角度來說都有點蠢，但簡尼夫班納不知道的是，湯赫度斯頓期望成為雷神的決心，可不是會讓他扮猴戲而已……（下集待續）

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