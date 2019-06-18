澳洲片《The Nightingale》蹂躪女性畫面太逼真　女觀眾嬲爆離場

澳洲女導演Jennifer Kent執導電影《The Nightingale》近日在悉尼電影節亮相，講述19世紀愛爾蘭女子慘遭滅門後，含冤入獄再反撃的故事，整部片瀰漫著一股絕望氣氛，看得人心情沉重。 有觀眾難抵女主角多番被蹂躪而中途離場，而導演就話電影確切地反映現實，希望藉此帶出不一樣的訊息。

女主角不單被蹂躪，家人更慘死於面前，難怪崩潰。（電影劇照）

《The Nightingale》講述年僅21歲的愛爾蘭女子Clare，過去7年都在服侍生性野蠻殘暴的英國中尉Lieutenant Hawkins，她多次懇求對方釋放她，但卻換來丈夫及初生兒子遭Hawkins一黨殘殺。傷心欲絕的Clare，眼見當局未能為她取得公義，她決定用自己的方法報復，找來土著男子幫忙，誓要手刃仇人。

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電影一開始女主角便面對嚴重剝削，不單多次被強暴，還親眼目睹丈夫及兒子慘死，雖然放映會後影評對這部作品給予一致好評，但有觀眾卻難抵情節太殘忍而中途離場，其中一名提早離開的女觀眾表示：「我不會看下去，她（女主角）已經被強姦了兩次」。

《The Nightingale》去年奪得威尼斯影展評審團特別獎，導演Jennifer Kent親自領獎。（Getty Images）

但導演就指出，這些情節都是活生生的歷史事年，電影中的殖民統治時代，每天都在上演慘事，「雖然電影包含殖民暴力及歧視土著人民的種族主義的真確歷史描述，但這部電影並非『關於』暴力，而是關於在黑暗時代對愛、同情及善良的渴求。」

亦有外國媒體指出，電影的確「難入口」，但正正因為「難入口」才能帶出背後訊息，而導演更曾獲得性罪行受害人的讚許，指電影拍出性罪行的真實一面，所以越「難睇」才越真實。