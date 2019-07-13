【台北電影獎】車保羅失落最佳男主角　頒獎禮完整得獎名單

2019年「第二十一屆台北電影獎」頒獎典禮，今晚（13日）於台北中山堂舉行，頒獎人包括今屆的影展大使林依晨、林心如、許瑋甯、隋棠、劉以豪、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、鄭人碩等等，場面星光熠熠。

當中更有香港代表，短片《老人與狗》便角逐「最佳短片」，而為其演出的車保羅更入圍「最佳男主角」，可惜最後雙雙落空。即睇以下完整得獎名單。