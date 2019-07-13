【台北電影獎】車保羅失落最佳男主角　頒獎禮完整得獎名單

撰文：劉希彤
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2019年「第二十一屆台北電影獎」頒獎典禮，今晚（13日）於台北中山堂舉行，頒獎人包括今屆的影展大使林依晨、林心如、許瑋甯、隋棠、劉以豪、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、鄭人碩等等，場面星光熠熠。
當中更有香港代表，短片《老人與狗》便角逐「最佳短片」，而為其演出的車保羅更入圍「最佳男主角」，可惜最後雙雙落空。即睇以下完整得獎名單。
《老人與狗》的導演及編劇陳瀚恩（右）以及車保羅出席完香港放映會後，特意飛到台北參與頒獎禮。（葉兆康攝）
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車保羅失落「最佳男主角獎」，宣布結果時他站起來向得獎者小戽斗鼓掌。（影片截圖）
「第二十一屆台北電影獎」完整得獎名單：
最佳短片：去年火車經過的時候／黃邦銓、Le Fresnoy
最佳藝術貢獻獎：動作設計－洪昰顥／狂徒
最佳動畫片：當一個人／旋轉犀牛原創設計工作室
最佳視覺效果獎：夢想動畫／狂徒
最佳男配角獎：林鶴軒／切小金家的旅館
最佳聲音設計獎：杜篤之、江連真／幸福城市
最佳配樂獎：坂本龍一／你的臉
最佳美術設計獎：黃勻弦／當 一個人
最佳造型設計獎：陳漪／切小金家的旅館
最佳女配角獎：黃嘉千／老大人
最佳剪輯獎：解孟儒／人面魚 紅衣小女孩外傳
最佳紀錄片：你的臉／汯呄霖電影有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會前進
楊士琪卓越貢獻獎：陳俊志
最佳新演員獎：蔡嘉茵／大餓
最佳攝影獎：周以文／老大人
最佳編劇獎：林浩溥／3天2夜
最佳男主角獎：小戽斗／老大人
最佳女主角獎：劉引商／帶媽媽出去玩＆李亦捷／野雀之詩
最佳導演獎：蔡明亮／你的臉
最佳劇情長片：老大人／興揚電影有限公司、喀什嘉映文化傳媒有限公司、海寧鐵幕真文化傳媒有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司
百萬首獎：去年火車經過的時候
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