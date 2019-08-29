【緣來自昨天】受披頭四專輯啟發　Charles Manson當神指示動殺機

由金像導演Danny Boyle執導的《緣來自昨天》（Yesterday），講述因一次大停電後，讓Himesh Patel飾演的Jack Malik成為世上唯一一位記得披頭四（The Beatles）的人，最後他還因唱出披頭四的經典歌曲而一舉成名。然而圍繞披頭四的傳聞一直不少，還有指他們的專輯《The White Album》啟發了Charles Manson的恐怖殺人計劃。 除此之外，網上亦盛傳約翰連儂（John Lennon）是《Rosemary's Baby》咀咒的其中一名受害人，巧合地，這電影正是由羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）執導，其妻子莎朗蒂（Sharon Tate）就是Charles Manson案的其中一名死者。

《緣來自昨天》由Himesh Patel及Lily James主演。（《緣來自昨天》劇照）

披頭四在1968年11月22日推出了他們第九張專輯《The White Album》，當中包括影迷在《緣來自昨天》都有聽到的《Back in the U.S.S.R. 》等。據了解，有指當時Charles Manson聽到收錄在同一專輯中的一首歌《Helter Skelter》。據外國傳媒《Rolling Stone》報導「Charles Manson認為該首歌與啟示錄中的四騎士」，皆因當時他稱其信仰為「Helter Skelter」。當他聽到此歌後，便觸發他一直堅信將會發生一場末日種族戰爭的信念。於是他透過犯下謀殺案，促成這場種族戰爭。

Paul McCartney曾指出不會透過創作以去讓人做出可怕的事。（《The Beatles Anthology》劇照）

然而Paul McCartney在2000年出版的《The Beatles Anthology》一書中指出：「我仍不知道這是什麼，只知道是來自聖經的《啟示錄》，我從沒看過，所以我不知道。然而他擅自解釋了整件事，並且利用此去殺人。這是非常可怕的事，因為你不會用此去創作歌曲。」當時另一名成員George Harrison指出：「與Charles Manson這些道德敗壞的人聯繫上是讓人失望的。」可是，最終Charles Manson與其家族成員在1969年7月至8月期間，連環犯下9宗謀殺案，造成逾10多人死亡，當中包括謀殺女星莎朗蒂。

披頭四在1968年11月22日推出了他們第九張專輯《The White Album》。（網上圖片）

《Rosemary's Baby》的咀咒

除此之外，約翰連儂與導演波蘭斯基的關係，又點會得披頭四及Charles Manson。據了解，約翰連儂與《Rosemary's Baby》導演波蘭斯基及演員Mia Farrow份屬好友。當時約翰連儂與妻子小野洋子同住在達科他公寓（The Dakota），而這地方就是導演波蘭斯基拍攝《Rosemary's Baby》時的場景。最終，在莎朗蒂死後的11年，約翰連儂在達科他公寓前被Mark David Chapman在其背部連開五槍而死亡。

約翰連儂在達科他公寓前被Mark David Chapman在其背部連開五槍而死亡。（《Imagine: John Lennon》劇照）

至於《Rosemary's Baby》的咀咒包括電影的作曲家Krzysztof Komedam在完成配樂後死亡，終年38歲、女主角Mia Farrow與首任丈夫Frank Sinatra離婚、導演波蘭斯基被性侵13歲少女Samantha Geimer、監製Robert Evans因藏有可卡因而被判有罪，之後又與謀殺案扯上關係，雖然最後無事，但卻輪到身體響警號，出現多次中風及作家Ira Levin因創作小說《Rosemary's Baby》而成名，但30年後推出續集《Son of Rosemary》，卻慘遭負評，間接摧毀了他的事業。